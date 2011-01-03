646 هزار فقره پرونده وارد دادگاههای مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی عصر دوشنبه در جلسه شورای معاونین دادگستری مازندران در ساری افزود: آمارها نشان از زحمات و تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان دارد که این امر بر کسی پوشیده نیست.

وی خاطر نشان کرد: در 9 ماه گذشته، تعداد 646 هزار و 143 فقره پرونده وارده به دادگاههای عمومی استان بوده که از این میزان تعداد 142 هزار و 135 فقره مختومه شده است.

وی ادامه داد: در این مدت 89 هزار و 825 فقره پرونده وارد دادسراها ی استان شده که از این میزان تعداد 88 هزار و 688 فقره پرونده مختومه شده است.

رئیس حوزه قضایی مازندران، تعداد وارده های شورای حل اختلاف استان را در 9 ماه امسال، بالغ بر 166 هزار و 29 فقره اعلام کرد و گفت: بیش از این تعداد معادل 232 هزار فقره رسیدگی شده است که آمار نشان می دهد شورای حل اختلاف استان در دو ماه گذشته افزایش مختومه را داشته است.

طالبی، وارده دادگاه های تجدید نظر استان را در 9 ماه گذشته 23 هزار و 759 فقره و مختومه ها را 24 هزار و 464 فقره اعلام کرد.

وی گفت: آمار وارده به دادگاه های انقلاب استان 44 هزار و 9 فقره بوده که از این میزان تعداد 42 هزار و 23 فقره مختومه شده است.

مازندران دارای 32 حوزه قضایی اعم از دادگستری و دادگاه عمومی بخش است.