آمریکا مانع توقف شهرک سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، در حالی که مقامهای آمریکایی پافشاری صهیونیستها بر شهرک سازی را عامل توقف مذاکرات مستقیم سازش اعلام کرده اند، "بنیامین نتانیاهو" واشنگتن را در این امر مقصر دانست.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در برابر کمیته سیاست خارجی و دفاعی کنیست این رژیم سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: آمریکا از ما خواست که سه ماه دیگر شهرک سازی را تعلیق کنیم و واقعیت این است که ما در حال آماده شدن برای این امر بودیم.

وی در واکنش به اظهارات مقامهای آمریکایی مدعی شد که برخلاف این اظهارات اسرائیل توقف شهرک سازی در کرانه باختری را رد نکرده، بلکه این آمریکا بوده که مذاکرات را از مسیرش خارج ساخته است.

این در حالی است که اوایل ماه دسامبر دولت "باراک اوباما" اعلام کرد واشنگتن مذاکرات سازش را به منظور دستیابی به توافقی برای تمدید توقف شهرک سازی معلق می کند، توافقی که هرگز بدست نیامد و چندی بعد واشنگتن از شکست تلاشهای خود خبر داد.

گفتنی است که دولت "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل حدود 500 میلیون دلار از بودجه خود را برای شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی در دو سال آینده اختصاص داده است.