مسکن رکود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور عصر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان قم، مسکن‌دار شدن را یکی از دغدغه‌های اصلی مردم عنوان کرد و اظهار داشت: به لطف خدا و با همت دولت دهم و کلیدخوردن پروژه مسکن مهر شاهد برطرف شدن یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه ایرانی هستیم.



وی اضافه کرد: امروز مسکن مهر خیال مردم ایران را از صاحب‌خانه شدن راحت کرده و مردم می‌توانند با کمترین آورده صاحب مسکن شوند.



استاندار قم تأکید کرد: با سیاست‌های اتخاذ شده در بخش مسکن مهر و خارج کردن زمین از قیمت مسکن، جهش بزرگی در ساخت مسکن رخ داد و با ساخت انبوه مسکن، قیمت‌ها پائین آمد.



موسی‌پور با بیان اینکه این طرح نه تنها با افزایش قیمت مسکن مواجه نیست بلکه باعث کاهش قیمت مسکن شده است، تصریح کرد: اقتصاددانان این موضوع را با تحیر نگاه می‌کنند که آزادسازی قیمت‌ها، گرانی را در پی دارد اما این طرح چطور مدیریت شد که نه تنها شاهد افزایش قیمت نبودیم بلکه با کاهش قیمت در بخش مسکن مواجهیم و این در حالی است که با وجود ادعایی که عده‌ای دارند، رکود در این بخش وجود ندارد.



خانه‌دارشدن برای عده‌ای به رویا تبدیل شده بود



وی مسکن را یکی از نیازهای اصلی مردم در هرم نیازهای انسانی دانست و تصریح کرد: مسکن در اولویت نیازهای بشری است و به عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی کشورهای مختلف جهان از جمله جمهوری اسلامی مطرح است.



موسی‌پور گفت: با وجود همه تلاش‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی برای مسکن‌دار شدن مردم صورت گرفت ولی باز هم شاهد بودیم که این مشکل برطرف نشد و در سال‌ هایی به گونه‌ای معضل مسکن رخ نشان می‌داد که خانه‌دار شدن برای عده‌ای به رویا تبدیل شده بود.



وی ادامه داد: مسکن و زمین به خاطر سودجویی‌ها و منفعت‌طلبی‌های عده‌ای و بخش نیز به دلیل عوامل طبیعی به صورت روزشمار با افزایش قیمت مواجه بود.



لزوم تسریع در اختصاص اعتبارات سفر رهبری



استاندار قم با ارزیابی مثبت از روند رو به رشد اجرای طرح مسکن مهر در این استان اظهار داشت: این روند در مقایسه با سایر استان‌های کشور در رتبه آخر بود اما در طول یک سال گذشته قم در بخش مسکن مهر جزو رتبه‌های اول کشور شد.



وی ادامه داد: با همکاری مدیران، تعاونی‌ها و بخش خصوصی امروز شاهدیم کارنامه مسکن مهر قابل افتخار و از برنامه تعریف شده هم جلوتر است.



موسی‌پور در بخش پایانی سخنان خود از وزیر مسکن و شهرسازی خواست که در روند اختصاص اعتبارات سال 89 سفر مقام معظم رهبری به قم و همچنین اعتبارات کارگروه‌های توسعه و عمران و مسکن و شهرسازی تسریع کند.



