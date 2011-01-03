۱۳ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۵۲

احزاب اردن خواستار قطع روابط با رژیم صهیونیستی شدند

ائتلاف احزاب مخالف اردن با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن دیدار مقامات این کشور با مشاور امنیت داخلی اسرائیل خواستار قطع همکاری با این رژیم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، ائتلاف احزاب مخالف و سندیکاهای شغلی اردن دیدار مقامات کشورشان با "عوزی آراد" مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند.

در بیانیه ائتلاف احزاب مخالف اردنی ضمن درخواست برای قطع همکاری با رژیم اسرائیل آمده است: دیدار مخفیانه آراد به اردن در شرایطی صورت می گیرد که  اقدامات کنیست این رژیم، نشستهای برگزار شده و دیگر فشارها، با هدف حل موضوع فلسطین به حساب اردن است.

این بیانیه تاکید کرد: رژیم صهیونیستی اعتقادی به تشکیل دولت مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 درفلسطین ندارد بلکه خواهان تشکیل این دولت در اردن است.

احزاب مخالف در بیانیه خود خواستار قطع همه روابط و تماس ها با رژیم صهیونیستی و لغو توافقنامه امضا شده صلح میان رژیم اسرائیل و اردن درسال 1994 شدند.

شایان ذکر است که برخی منابع خبری رژیم صهیونیستی از دیدار محفیانه مشاور امنیت ملی این رژیم در روز27 ماه گذشته میلادی با "ناصرجودة" وزیر خارجه اردن خبر داده اند. مقامات اردنی واکنش خاصی به این موضوع نشان نداده اند.

