اجرای طرح تحول اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش مقامات عالیرتبه نظامی و روسای سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، در خصوص طرح تحول اجتماعی در سطح کشور، گفت: ما میخواهیم شجره طیبه دین و اسلام ناب برپا ایستاده و پرنشاط به حرکتش ادامه بدهد. دولت جمهوری اسلامی در موضع حقی ایستاده است و با موضع خط امام(ره) و پیروی از ولایت و احترام به مردم و ارزشهای انقلاب پیش می رود.
وی ادامه داد: طرح تحول فرهنگی که مقدم بر تحولات دیگر است با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای، به خوبی هدایت میشود و اساتید، دانشجویان، محققین، پژوهشگران، پژوهشکدهها و سازمانها، هر فردی که نقشی در تولید علم و فرهنگ دارد، تولید میکند. این یکی از شاخههای پربرکت مکتب اسلام ناب است که دارد میوهاش بدست میآید و هر روز یک افتخاری برای جمهوری اسلامی میآفریند.
فیروزآبادی تصریح کرد: تحول دوم که بسیار اساسی بود، در این نظام طرح تحول اقتصادی است که بیست سال وعدهاش داده شده و دربارهاش صحبت زیاد شده بود اما به اجرا گذاشته نشده بود و این هم با شجاعت رئیس جمهور محبوب ملت ایران و حمایت رهبر معظم انقلاب، همراهی مجلس و ملت بزرگوار که واقعا باید سپاسگزار بود از صبوری و همراهیشان، در حال اجرا است.
رئیس هیئت امنا دانشگاه عالی دفاع ملی در خصوص طرح تحول اجتماعی اظهار داشت: گام بعدی که برای مردم بویژه خیلی اهمیت دارد، طرح تحول اجتماعی است. در مورد تحول اجتماعی در دوران انقلاب، برکات زیادی از فرمایشات امام راحل، رهنمودهای رهبری وتشکیل دولت اسلامی در جامعه پیدا شد اما یک ساختارهایی در تحول اجتماعی هنوز شکل نگرفته است. بنابر این تحول اجتماعی هم بایستی مانند حرکت تولید علم، مانند طرح اقتصادی و هدفمند کردن یارانهها، طرح تحول اجتماعی هم بایستی کار اساسی در آن صورت بگیرد و متناسب با مبانی اسلام ناب و انقلاب و ارزشهای شهدا ونظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی و حقوق مردم و آفرینندگان یومالله نهم دی، سامان پیدا کند.
وی افزود: هر کس در جامعه بداند که ارزشهای طبقه بندی شده کدامند، ضد ارزشها کدامند و نهادهای فرهنگی، اجتماعی، نهادهای خدمتگزاری مردم، سازمانهای مردم نهاد، گروههای خیریه، دانشگاهها، مدارس، پلیس و دستگاههای حکومتی در فرهنگ اجتماعی، مسیر حرکت صحیح و مسیر حرکت هماهنگ چه هست در واقع طراحی یک مجموعه هماهنگی است در کشور که همه مسئولین و مردم تکلیف خودشان را در این مجموعه بدانند. ما در نیروهای مسلح از طرح تحول اجتماعی که در وزارت کشور تهیه شده است استقبال می کنیم. زیرا برای مردم دنبال امنیت اجتماعی هستیم.
فیروز آبادی تصریح کرد: پایه امنیت اجتماعی، طرح تحول اجتماعی است یعنی باید یک طرح تحول اجتماعی، یک اصول شناخته شده اجتماعی، یک اصول مرسوم و معروفی به مردم و مسئولین ارائه شود. بعد نیروهای مسلح تلاش کنند که کسی از این مبانی خارج نشود و یک امنیت روانی و اجتماعی برای شخص، خانواده، مراکز آموزشی و برای سرمایهگذار به وجود بیاید.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: بنابراین طرح تحول اجتماعی، ضمن اینکه مبانیاش از فرهنگ اسلام ناب گرفته شده خودش یک نوآوری در جامعه انقلابی ما است و این طرح مدنظر رهبر انقلاب است که خوب دیده و خوب پیاده شود. بنابر این ما نیروهای مسلح به عنوان یک بخش منسجم از نظام میتوانیم به طرح تحول اجتماعی کمک بکنیم و بخشی از آن را به عهده بگیریم و همیار دولت خدمتگزار جمهوری اسلامی باشیم. البته ما شروع کننده نیستیم. شروع کننده دولت جمهوری اسلامی است و وزارت کشور مسئول امور کشوری است و ما به عنوان حامی و همراه آمادهایم و در کنار طرح تحول اجتماعی هستیم.
فیروزآبادی افزود: مکتب اسلام ناب محمدی (ص) به لطف حق تعالی و با همت ملت ایران در دوران رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفته است، این مکتب کامل و همه ابعادش روشن و حوزههای علمیه مروجین آن و ولایت فقیه هم مفسر و ابلاغ کننده احکامش هست.
در ادامه این همایش علیرضا افشار معاون اجتماعی وزارت کشور ضمن تشریح تحول اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی، از نیروهای نظامی و انتظامی کشور درخواست کمک و همراهی در این طرح مهم را کرد.
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