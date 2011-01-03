اجرای طرح تحول اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای ‏مسلح در همایش مقامات عالی‌رتبه نظامی و روسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی ‏نیروهای مسلح، در خصوص طرح تحول اجتماعی در سطح کشور، گفت: ما ‏می‌خواهیم شجره طیبه دین و اسلام ناب برپا ایستاده و پرنشاط به حرکتش ادامه بدهد. ‏دولت جمهوری اسلامی در موضع حقی ایستاده است و با موضع خط امام(ره) و ‏پیروی از ولایت و احترام به مردم و ارزش‌های انقلاب پیش می رود.

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وی ادامه داد: طرح تحول فرهنگی که مقدم بر تحولات دیگر است با هدایت رهبر ‏معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، به خوبی هدایت می‌شود و اساتید، ‏دانشجویان، محققین،‌ پژوهشگران،‌ پژوهشکده‌ها و سازمان‌ها، هر فردی که نقشی در ‏تولید علم و فرهنگ دارد، تولید می‌کند. این یکی از شاخه‌های پربرکت مکتب اسلام ‏ناب است که دارد میوه‌اش بدست می‌آید و هر روز یک افتخاری برای جمهوری ‏اسلامی می‌آفریند.

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فیروزآبادی تصریح کرد: تحول دوم که بسیار اساسی بود، در این نظام طرح تحول ‏اقتصادی است که بیست سال وعده‌اش داده شده و درباره‌اش صحبت زیاد شده بود اما ‏به اجرا گذاشته نشده بود و این هم با شجاعت رئیس جمهور محبوب ‏ملت ایران و حمایت رهبر معظم انقلاب، همراهی مجلس و ملت بزرگوار که واقعا ‏باید سپاسگزار بود از صبوری و همراهی‌شان، در حال اجرا است.

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رئیس هیئت امنا دانشگاه عالی دفاع ملی در خصوص طرح تحول اجتماعی اظهار ‏داشت: گام بعدی که برای مردم بویژه خیلی اهمیت دارد، طرح تحول اجتماعی است. ‏در مورد تحول اجتماعی در دوران انقلاب، برکات زیادی از فرمایشات امام راحل، ‏رهنمودهای رهبری وتشکیل دولت اسلامی در جامعه پیدا شد اما یک ساختارهایی در ‏تحول اجتماعی هنوز شکل نگرفته است. بنابر این تحول اجتماعی هم بایستی مانند ‏حرکت تولید علم، مانند طرح اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها، طرح تحول اجتماعی ‏هم بایستی کار اساسی در آن صورت بگیرد و متناسب با مبانی اسلام ناب و انقلاب و ‏ارزش‌های شهدا ونظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی و حقوق مردم و ‏آفرینندگان یوم‌الله نهم دی، سامان پیدا کند.

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وی افزود: هر کس در جامعه بداند که ارزش‌های طبقه‌ بندی شده کدامند، ضد ‏ارزش‌ها کدامند و نهادهای فرهنگی، اجتماعی، نهادهای خدمتگزاری مردم، ‏سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌های خیریه، دانشگاه‌ها، مدارس،‌ پلیس و دستگاه‌های ‏حکومتی در فرهنگ اجتماعی، مسیر حرکت صحیح و مسیر حرکت هماهنگ چه ‏هست در واقع طراحی یک مجموعه هماهنگی است در کشور که همه مسئولین و ‏مردم تکلیف خودشان را در این مجموعه بدانند. ما در نیروهای مسلح از طرح تحول ‏اجتماعی که در وزارت کشور تهیه شده است استقبال می کنیم. زیرا برای مردم دنبال ‏امنیت اجتماعی هستیم. ‏

فیروز آبادی تصریح کرد: پایه امنیت اجتماعی، طرح تحول اجتماعی است یعنی باید یک طرح تحول اجتماعی، ‏یک اصول شناخته شده اجتماعی، یک اصول مرسوم و معروفی به مردم و مسئولین ‏ارائه شود. بعد نیروهای مسلح تلاش کنند که کسی از این مبانی خارج نشود و یک ‏امنیت روانی و اجتماعی برای شخص، خانواده، مراکز آموزشی و برای سرمایه‌گذار ‏به وجود بیاید.

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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: بنابراین طرح ‏تحول اجتماعی،‌ ضمن اینکه مبانی‌اش از فرهنگ اسلام ناب گرفته شده خودش یک ‏نوآوری در جامعه انقلابی ما است و این طرح مدنظر رهبر انقلاب است که خوب ‏دیده و خوب پیاده شود. بنابر این ما نیروهای مسلح به عنوان یک بخش منسجم از ‏نظام می‌توانیم به طرح تحول اجتماعی کمک بکنیم و بخشی از آن را به عهده بگیریم ‏و همیار دولت خدمتگزار جمهوری اسلامی باشیم. البته ما شروع کننده نیستیم. شروع ‏کننده دولت جمهوری اسلامی است و وزارت کشور مسئول امور کشوری است و ما ‏به عنوان حامی و همراه آماده‌ایم و در کنار طرح تحول اجتماعی هستیم.

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فیروزآبادی افزود: مکتب اسلام ناب محمدی (ص) به لطف حق تعالی و با همت ملت ‏ایران در دوران رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفته ‏است، این مکتب کامل و همه ابعادش روشن و حوزه‌های علمیه مروجین آن و ولایت ‏فقیه هم مفسر و ابلاغ کننده احکامش هست. ‏

وی ادامه داد: اینکه کسانی در جامعه تلاش بکنند این ساختار معنوی نظام را که وارث انبیاء، پیامبر ‏‏(ص)، علی (ع) و زهرا (س) و ارث مجاهدین است، بخواهند این ساختار را بشکنند،‌ ‏ولایت، مرجعیت، فقها،‌ حوزه‌ها،‌ روحانیت و مردم پایبند به این ساختار مقدس مقابل ‏آنها می‌ایستند.

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در ادامه این همایش علیرضا افشار معاون اجتماعی وزارت کشور ضمن تشریح ‏تحول اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی،‌ از نیروهای ‏نظامی و انتظامی کشور درخواست کمک و همراهی در این طرح مهم را کرد.‏