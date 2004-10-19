مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

خبر همزمان رسانه هاي غربي و عربي در مورد وضعيت پرونده هسته اي ايران : پيشنهادات متقابل ايران و اروپا

پيش فروش قبر در بهشت زهرا متوقف شد

امام جمعه موقت و نماينده اصفهان: مسوولان فرهنگي كشور بايد در دادگاه صحرايي محاكمه شوند

آفرينش:

برگزيدگان مرحله اول آزمون سراسري 83 بخوانند: پذيرش جديد دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور

دكتر جاسبي: دانشگاه آزاد اسلامي بايد به بهترين دانشگاه دنيا تبديل شود

آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ به دعوت مجمع متخصصان ايران براي حضور در انتخابات : در هر مصدري كه وجودم مثمر ثمر است حضور خواهم يافت



ابرار:

اعلام موجوديت كارگزاران جديد

منفي بافي چند نماينده درباره نامزدي هاشمي

عضو كميسيون تحقيقات مجلس: حاجي هيچ كاري براي تامين نظر نمايندگان نمي كند!

اعتماد:

شهرداري تهران دروازه پيروزي يا شكست جناح هاي سياسي

گزارش خبري گروه اقتصادي: ركود كامل در بخش مسكن

آمادگي كميسيون فرهنگي مجلس براي بررسي تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي



ايران:

رييس ستاد انتخابات مجمع متخصصين: در صورت فراهم شدن زمينه ؛ هاشمي رفسنجاني نامزد انتخابات مي شود

سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران : منتقدان دولت، منصفانه نگاه كنند

كمسيون اقتصادي مجمع تشخيص تصويب كرد: واگذاري 65 درصد از سهام بانك هاي دولتي

ابتكار:

سخنگوي دولت با اشاره به لزوم تصويب لايحه خريد بنزين: با بحران بنزين مواجه مي شويم

شوراي نگهبان طرح استخدام حق التدريس ها را تاييد كرد

هاشمي در ديدار اعضاي مجمع متخصصين و 50 نماينده: در صورت حضور، وامدار هيچ حزب و گروهي نخواهم بود

اقتصاد پويا :

ايران 4/24 ميليارد دلار ذخيره ارز و طلا دارد

سخنگوي دولت: فاصله طبقاتي در ايران در حال كاهش و درآمد مردم در حال افزايش است

روسيه بررسي ساخت دومين نيروگاه هسته اي ايران را آغاز كرد

جام جم:

حتي يك سهم از سهام شركت هاي دولتي به فروش نرفت ؛ روز خاموش بورس براي فروش سهام 500 ميلياردي

بر اساس طرح ارتقاء شغلي ؛ احكام معلمان "ارشد" صادر شد

با تاكيد بر اتخاذ موضع مستقل در قبال كشورهاي همجوار ارسال شد: نامه آيت الله العظمي سيستاني به نخست وزير عراق

جمهوري اسلامي:

ذخاير طلا و ارز ايران 15 درصد افزايش يافت

رييس قوه قضاييه در ديدار با رييس مجلس : با همكاري سران سه قوه مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد تقويت شود

نماينده اصفهان خواستار محاكمه مسوولان فرهنگي جامعه شد

جوان :

گزارش تحليلي "جوان": پرچم هاي ساختگي در مسير انتخابات رياست جمهوري

ناكامي در واگذاري بزرگ سال

به اتهام افساد في الارض "علي باغي" دوباره محاكمه مي شود



جهان اقتصاد:

صفر ريال خصوصي سازي در بورس : خريداران احتياط كردند سهام فروش نرفت

در بلند مدت افزايش قيمت نفت منجر به رشد سهام در بورس خواهد شد

بر اساس پيش نويس طرح "اشتغال موقت بيكاران"؛ كارگران موقت از شمول قانون كار خارج مي شوند

حمايت:

دبير شوراي عالي امنيت ملي : معامله نمي كنيم

شوراي نگهبان طرح استخدام معلمان حق التدريسي را تاييد كرد

آيت الله هاشمي شاهرودي در ديدار رييس و اعضاي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي: از نظارت مجلس استقبال مي كنيم

حيات نو:

وزراي كار دو كشور توافق كردند: اعزام نيروي كار ايران به ايتاليا

رمضان زاده : نمي توانيم فرودگاه امام را افتتاح كنيم

معتمدي : تلفن همراه اعتباري از آذرماه عرضه مي شود

خراسان :

ديدار 50 نماينده با هاشمي و نشست 18 گروه دوم خردادي

هيات دولت تصويب كرد: تسهيلات دولت براي جايگزيني خودروهاي فرسوده

همدست بيجه به اتهام مفسد في الارض محاكمه مي شود

ثروتمند ترين مردم جهان چه آرزويي دارد

خبر:

عضو كميته پيگيري استيضاح حاجي: استيضاح وزير آموزش و پروش قطعي است

شبهه و ترديد در اولين روز فروش سهام 4 شركت بزرگ دولت؛ مدير عامل سازمان خصوصي سازي : خريداران احتياط كردند!

روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي: پرونده هسته اي ايران نبايد گروگان مسائل سياسي باشد



دنياي اقتصاد:

تبيين قرائت جديد از اصل 44 توسط دو عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام : بانك هاي تجاري به جز بانك ملي خصوصي مي شوند

شكست نخستين مرحله واگذاري سهام دولتي

معرفي موفق ترين كشورهاي اروپايي در ايجاد اشتغال

رسالت:

سفير فرانسه در گفتگو با رسالت: غني سازي اورانيوم حق ايران است

مهندس سيد مرتضي نبوي: تغيير يا تفسير اصل 44 مطرح نيست

بيش از 90 درصد جوانان : پايبندي به اعتقادات ديني تنها راه نجات بشر است

سياست روز:

با تاييد نهايي مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان صورت گرفت؛ آغاز استخدام 40 هزار معلم حق التدريس

حميدرضا ترقي: حزب موتلفه از هاشمي حمايت نمي كند

برخلاف فشارهاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي آغاز شد؛ فعاليت ساخت دومين نيروگاه هسته اي ايران

شرق:

يكشنبه شب برگزار شد: جلسه فوق العاده اصلاح طلبان براي تعيين نامزد رياست جمهوري

خبرهاي متفاوت درباره حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات

30 تا 75 محدوده سني نامزدهاي رياست جمهوري

صداي عدالت:

عضو كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد: تهيه پيش نويس طرح اشتغال موقت بيكاران

وزير كار و امور اجتماعي : ايتاليا نيروي كار ايراني جذب مي كند

سخنگوي دولت : منتقدان دولت از كلي پويي پرهيز كنند

خاتمي در ديدار با فراكسيون فرهنگي مجلس : بودجه زنان سرپرست خانوار افزايش يابد

صبح اقتصاد:

بانك جهاني وضعيت بدهي ذخيره ارزي و طلاي ايران را اعلام كرد

16 آذر ثبت نام كنكور آغاز مي شود

رمضان زاده : دولت تسليم مجلس نيست / مرتضي نبوي : دولت ژاندارم نمي خواهيم

عصر اقتصاد:

سخنگوي دولت: دلسوزان فكري براي بسته بودن دست دولت كنند

اقتصاد هنوز وسيله، نه هدف؛ دولت ژاندارم شب نيست

سرمايه گذاري 130 ميليارد دلاري در صنعت بالادستي نفت

فرهنگ آشتي:

نماينده مردم اهواز: درگيري هاي اهواز قومي است

سخنگوي دولت: ارتباط رسانه اي دولت با جامعه مختل شده است

ميزان واردات بنزين به 100 ميليون ليتر مي رسد



قدس :

قدس بررسي مي كند : تلويزيون خصوصي ؛ بودن يا نبودن؟

سخنگوي دولت خبر داد: واردات 550 هزار تن برنج و روغن

معاون امور استانهاي سازمان تامين اجتماعي : 30 درصد كارفرمايان از پرداخت حق بيمه كارگران گريزانند

كارو كارگر:

مهمترين مشكل جامعه كارگري در دست بررسي ؛ وزير كار: قانون قرارداد موقت اصلاح مي شود

از سوي شوراي نگهبان ؛ مصوبه استخدام 40 هزار معلم حق التدريسي تاييد شد

درباره احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت؛ سخنگوي دولت: تدايير لازم پيش بيني شده است

مردم سالاري:

در نشست فوق العاده شوراي هماهنگي جهبه دوم خرداد تاكيد شد؛ اجماع اصلاح طلبان بر كانديداي واحد

هاشمي طبا: انتخابات را منحل مي كنم

پيشنهاد بهمن قبادي به وزير آموزش و پرورش ؛ آموزش و پرورش صاحب سينما شود

همبستگي:

كرباسيان رييس كل گمرك ايران: طرح قاچاق پنهان از گمرك، انحراف از مسير اصلي مبارزه با قاچاق كالاست

بر اساس نظر سنجي وزارت اطلاعات : ارتباط رسانه اي دولت با جامعه مختل شده است

شوراي نگهبان تاييد كرد: طرح به كارگيري 40 هزار معلم حق التدريس

همشهري:

با اجراي طرح ارتقاي شغلي فرهنگيان ؛ احكام افزايش حقوق 575 هزار معلم ابلاغ شد

با حضور شهردار تهران؛ نخستين آزمايشگاه آسفالت كشور به بهره برداري رسيد

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني؛ ايران رتبه نخست شاخص هاي بهداشت روان را در منطقه كسب كرد



هموطن سلام:

از سوي مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش انجام شد: صدور حكم "معلم ارشد" براي 575 هزار معلم

طلا گران و سكه ارزان شد

531 هزار متقاضي در صف وام اشتغال

هدف و اقتصاد:

انصاري : تدوين سياست هاي كلي اصل 44 عزم نظام است

پوري حسيني: در پي فروش نرفتن سهام دولت در بورس ؛ قيمت بالا بود، خريداران احتياط كردند

رمضان زاده : دولت اجازه تعرض به بخش خصوصي را نمي دهد

گزارش "هدف و اقتصاد" از ورود سكه هاي تازه ضرب شده : ارزش پول ملي هر روز نازل تر مي شود