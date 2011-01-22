به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام که متولد 15 مهرماه سال 1359 است، با حضور در بازی ایران مقابل تیم ملی کره جنوبی تعداد دیدارهای ملیاش را به 112 بازی رساند، رکورد مهدی مهدویکیا با 111 بازی ملی را شکست و با رکورد علی کریمی با 112 بازی ملی برابری کرد.
کاپیتان تیم ملی ایران که در دیدار تدارکاتی برابر ازبکستان به رکورد 100 بازی ملی دست یافت و چهارمین بازیکن تاریخ فوتبال پس از دایی، کریمی و مهدوی کیا نام گرفت که به عضویت باشگاه صدتاییهای فوتبال فیفا درآمد، میتواند در صورت حضور تیم ملی در بازی مرحله نیمه نهایی رکورد 113 بازی ملی را از آن خود کرده و پس از علی دایی که با 149 بازی ملی در صدر بازیکنان تاریخ فوتبال ایران قرار دارد، دومین بازیکن تاریخ فوتبال ایران از نظر بازی ملی لقب میگیرد.
تاریخچه بازیهای ملی جواد نکونام
هافبک شماره 6 تیم ملی کشورمان در بیست و دوم دیماه سال 1379 و در حالیکه تنها 19 سال و 31 روز سن داشت، برای نخستین بار پیراهن تیم ملی ایران را در دیدار دوستانه برابر اکوادور برتن کرد. این مسابقه در لس آنجلس برگزار شد و تیم ملی ایران با گلهای علی دایی و علی موسوی با نتیجه 2 بر یک اکوادور را شکست داد. نکونام در دقیقه 82 آن بازی به جای محمود فکری وارد زمین مسابقه شد.
این بازیکن روز 27 خرداد سال 1383 در دیدار تیم ملی ایران برابر لبنان موفق شد نخستین گل ملیاش را به ثمر برساند. در آن مسابقه که در چارچوب رقابتهای فوتبال غرب آسیا و در ورزشگاه آزادی برگزارشد، علی دایی (15- پنالتی، 61 و 88) و جواد نکونام (81) گل زدند تا تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 4 بر یک میهمان خود را شکست دهد.
نکونام در 11 سال حضورش در تیم ملی ایران در 112 بازی رسمی و 6 دیدار غیر رسمی شرکت داشته و 26 مرتبه هم دروازه حریفان را باز کرده است. البته وی در دیدار تدارکاتی برابر غنا که با برتری 4 بر 2 ایران همراه شد، هم یک گل به ثمر رساند که به دلیل اینکه این تیم، تیم زیر 23 سال غنا بود، بازی و گل ملی برای این بازیکن محسوب نشد. وی در این مدت در تیمهای پاس تهران، الوحده و الشارجه امارات و اوساسونای اسپانیا به میدان رفته است.
مرد شماره 6 خط میانی ایران در این سالها 31 بازی در مرحله مقدماتی جام جهانی، دو مسابقه در رقابتهای جام جهانی، 13 دیدار در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا، 12 بازی در جام ملتهای آسیا، 11 مسابقه در رقابتهای غرب آسیا، 32 مسابقه دوستانه و 11 بازی در تورنمنتهای مختلف با پیراهن تیم ملی کشورمان به میدان رفته است.
در ردهبندی بیشترین بازی ملی تاریخ فوتبال ایران، علی دایی با 149 بازی ملی و 109 گل زده در صدر قرار دارد. پس از این بازیکن، علی کریمی با 112 بازی ملی و 36 گل زده، جواد نکونام با 112 بازی ملی و 26 گل زده، مهدی مهدویکیا با 111 بازی ملی و 13 گل زده و کریم باقری با 87 بازی ملی و 50 گل زده ردههای دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
همچنین نکونام با 26 گل زده، پس از علی دایی با 109 گل زده، کریم باقری با 50 گل زده و علی کریمی با 36 گل زده، در رده چهارم بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران قرار دارد. غلامحسین مظلومی و فرشاد پیوس با 19 گل زده و علی اصغر مدیر روستا با 18 گل زده در ردههای بعدی قرار دارند.
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