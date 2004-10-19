با يك پيروزي همه مشكلات صباباتري حل مي شود

محسن حسيني عضو هيات مديره باشگاه صباباتري تهران در گفت و گو با خبرنگار " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: در ابتداي فصل بازيكنان خوبي را به خدمت گرفتيم و هدفمان اين بود كه بتوانيم بازيهاي قابل قبول و تماشاگر پسندي را به نمايش بگذاريم اما متاسفانه چند بدشانسي همه برنامه هاي ما را برهم زد.

حسيني ادامه داد: ابتدا علي دايي درهفته دوم رقابتهاي ليگ برتر دچارمصدوميت شديد شد و پس از او حميد زوهاني ديگرمهاجم ما نيزبه بيماري تب مالت گرفتار شد و تا چند ماه نمي تواند صباباتري را همراهي كند.

عضو هيات مديره باشگاه صباباتري در ادامه از مشكلاتي نام برد كه قابل بيان نيست اما تلاش مسئولان اين است كه هر چه سريعتر اين موانع و مشكلات را از سر راه موفقيت هاي اين تيم بردارند.

محسن حسيني درجواب اين سوال كه درصورتي كه پرويز مظلومي در ديدار هفته ششم هم نتيجه نگيرد آيا بازهم از او حمايت خواهيد كرد يا نه گفت : من مطمئنم كه تيم ما در ديدارهاي آينده نتايج بهتري كسب خواهد كرد. آقاي مظلومي هم با اقتدار با كارشان ادامه خواهند داد و مطمئن باشيد كه با يك پيروزي همه مشكلات صباباتري حل خواهد شد.

حسيني افزود: با تغييراتي كه در برخي پست هاي باشگاه ايجاد كرديم قطعا شرايط بهتري پيش رو خواهيم داشت و در آينده اي نزديك به اهدافمان خواهيم رسيد.

عضو هيات مديره باشگاه صباباتري در پايان ابراز اميدواري كرد كه اين تيم بتواند در ديدارهاي آينده به نتايجي كه انتظار مي رود دست پيدا كند.