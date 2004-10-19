جف هون : لندن بزودي پيرامون درخواست افزايش نيرو در عراق تصميم گيري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از بي بي سي، پس ازخواست مقامات آمريكايي براي جابجايي سربازان انگليسي در عراق و منتقل شدن به نزديكي بغداد به خاطر تمركز حملات در اين شهر جف هون وزير دفاع انگليس روز گذشته در پارلمان، كمك به آمريكا را به عنوان نزديك ترين هم پيمان وظيفه انگليس عنوان كرد.

اما بررسي جابجايي نيروهاي انگليسي از منطقه آرام بصره در جنوب عراق به نزديكي بغداد در مركز درگيريها نه تنها اين نگراني را ايجاد كره است كه شمار تلفات نيروهاي انگليسي بالاتر رود بلكه اين مسئله موجب درگير شدن بيشتر و عميق تر انگليس در جنگ عراق مي شود.

وزير دفاع انگليس در مورد خواست نيروهاي آمريكايي گفت: انگليس درخواستي براي استقرارمجدد سربازان خود در عراق از جانب واشنگتن دريافت كرده است كه طبق اين درخواست سربازان انگليسي از پايگاه خود در شهر بصره عراق به اماكن ناآرام تحت اختيار نيروهاي آمريكايي منتقل مي شوند .

هون با تاكيد براينكه هنوز تصميم قطعي در اين مورد لحاظ نشده است گفت : با اينحال پاسخ به اين درخواست هنوز درحال بررسي است وما درحال حاضر بوضوح در حال بررسي اين درخواست هستيم.

وي در پارلمان اعلام كرد كه امروز سه شنبه گروه شناسايي ارتش انگليس منطقه مورد نظر را مورد بررسي و مطالعه قرار خواهند داد و سپس " مايكل واكر" فرمانده نيروهاي دفاعي انگليس دراواسط هفته فرماني مقتضي را با توجه به بررسي هاي انجام شده، ابلاغ خواهد كرد.