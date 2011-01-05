مجموعه "گمشده" از جنس سینما است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگردان مجموعه تلویزیونی "گمشده" در قسمت دوم گفتگوی مشروح با خبرگزاری مهر درباره ترکیب ژانرهای هر اپیزود، انتظارات هلال احمر از ساخت این سریال، مستند بودن پروندهها، انتخاب بازیگران و ... صحبت کرده است.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: شما تاکید کردید علاقمند هستید یک نگاه عاشقانه به کار را در گروهتان زنده کنید، اما متاسفانه این اتفاق در تولید پروژهها به ندرت میافتد. چرا شما روی این مسئله تاکید دارید؟
- راما قویدل، کارگردان: به دلیل اینکه سینما یک هنر گروهی است. کارگردان اگر بخواهد به تنهایی اثری بسازد کار بسیار سختی در پیش رو خواهد داشت. وقتی من گروهی را برای ساختن کاری جمع میکنم یعنی به توانایی و درایتشان ایمان دارم. بنابراین باید از این توانایی نهایت استفاده را ببرم. ممکن است صدابردار پروژهام بگوید لحن بازیگر در فلان صحنه زیاد خوب نبود. مسلماً از توجه او به کار استقبال میکنم و برایم خوشایند است.
*ولی برخی کارگردانان این فرصت را به عواملشان نمیدهند. وقتی صدابردارتان نظری میدهد به شما بر نمیخورد؟
- نه، اتفاقاً خوشحال میشوم که کمکی از گروه دریافت کنم، چون من هم یک انسان هستم و قطعاً کامل نیستم. ممکن است در طول کار چیزهایی از دستم در برود. مورد عجیبی نیست. خیلی اوقات دوستانم مواردی را یادآوری میکنند که من اصلاً به آن توجه نکردهام. اگر امروز شما اعتقاد دارید کار ما خوب است به خاطر استفاده از ایدههای عوامل پروژه است.
*چقدر از موفقیت سریال "گمشده" را مدیون عوامل پروژه میدانید؟
- مسلماً آنها نقش مهمی داشتند.تک تک عوامل حتی بازیگرانی هم که برای چند سکانس در خدمتشان بودیم نقش موثری داشتهاند. همه با انرژی کار کردند. "گمشده" سنگینترین پروژهای بوده که تا به امروز کار کردهام، اپیزودیک بود و هر کدام از اپیزودها یک فیلم سینمایی کامل بود. از سوی دیگر با تعدد شخصیتها، قصهها، لوکیشنها، نگاه متفاوت فیلمنامه، ریتم تند داستانها و ... رو برو بودیم. تمام این موارد در اجرا خیلی سنگین بود و همه بچهها تلاش خود را کردند.
*شما به حجیم بودن تولید سریال "گمشده" اشاره کردید و مسلماً قبل از ضبط تمام این موارد را میدانستید. چه عاملی شما را برای کارگردانی این مجموعه ترغیب کرد؟
- جنس پروژه "گمشده" از جنس سینما است. من هم چون از دل سینما آمدهام، این جنس برایم متفاوت و بسیار وسوسهبرانگیز بود. من با فیلمنامهای رو به رو بودم که انواع ژانرها را در خود داشت؛ حتی ژانرهایی بود که تا به حال در تلویزیون ما دیده نشده اند.
*درباره انتخاب و ترکیب ژانرها به نویسندگان مشورت میدادید؟
- بله گاهی؛مثلاً به دوستان نویسنده میگفتم بهتر است بعد از یک کار معمایی به سمت یک کار اکشن یا درام برویم. در مجموعه "گمشده" حتی اپیزودی داریم که در زندانی درخارج از کشور اتفاق میافتد که کمتر در تلویزیون اثری این گونه پخش شده است.
*مجموعه تلویزیونی "گمشده" به سفارش هلال احمر تهیه شده است. معمولاً کارهای سفارشی در تلویزیون فقط به تعریف و تمجید نهاد مربوطه خلاصه میشود، اما این سریال رنگ و بوی سفارشی نداشت. مسئولان هلال احمر چقدر دستتان را برای این پروژه باز گذاشته بودند؟
- به این سئوال باید دوستان نویسنده پاسخ بدهند. دوستان هلال احمر نمایندهای داشتند که در جلسات فیلمنامه ما حضور داشت. او دوست بسیارخوبی بود و خیلی هم به ما کمک کرد؛ ولی بنا به دلایل درون سازمانی هلال احمر در میانه کار از ما جدا شد. او هم به خوبی جنس این کار را میشناخت و نوع نگاهمان را میپسندید. در حال حاضر در همه جای دنیا هر اثری که ساخته می شود به نوعی سفارشی است، ولی مهم این است که شما چطور آن را بسازید. اگر قرار است تبلیغاتی صورت پذیرد باید در دل کار به گونهای قرار بگیرد که جلب توجه نکند و به قول معروف گلدرشت نباشد ولی کارکرد خودش را داشته باشد. فکر میکنم در این باره در سریال "گمشده" موفق شده باشیم.
*در برخی قسمتها به ویژه در اپیزودی که پسر یازده ساله قاتل است، نشان داده شد که هلال احمر در حل برخی داستانها نقشی ندارد و شخصیتها مثل احتشام خودشان وارد عمل شدند.
- یونیتی که ما انتخاب کردیم طبق فرم کار خود هلال احمر و چهارچوب و ضوابط واقعی آن را داراست. البته در برخی قصهها نشان میدهیم که گاهی مریم سلیمیان به دلیل نوع خاص شخصیتش از چهارچوب کارش خارج شده و دچار دردسرهایی هم میشود. در مجموع ما از این پروندهها به عنوان محملی استفاده کردیم تا بتوانیم ماجرایی را به تصویر بکشیم. از ابتدا هم قرار نبود هلال احمر پیگیر همه ماجراها باشد و همه چیز جهان را سرو سامان دهد.
*چقدر از فعالیتی که از هلال احمر در مجموعه "گمشده" نشان دادید، واقعی است؟
- این یونیت درسازمان هلال احمر وجود دارد و فعال است، اما گستردگی اجرایی دامنه فعالیتشان را درزمان حال دقیقاً نمیدانم چقدر است، چون دوستان نویسنده برای تحقیق این پروژه رفتند و در اجرا ما مطابق متن فیلمنامه پیش رفتیم.
- بهتر است فیلمنامهنویسان آمار را ارائه دهند، چون آمار من قطعاً دقیق نیست.
*ترکیب بازیگران مجموعه "گمشده" متفاوت است. مسلماً جمعآوری آنها کار دشواری بوده، حتی سابقه بازیگران اصلی هم از تئاتر است مثل بهزاد فراهانی. چطور برای ترکیب بازیگران به این نتیجه رسیدید؟
- بهتر بود خانم مهسا کرامتی هم در این گفتگو حضور داشت و او به این سئوال پاسخ میداد، چون انتخاب بازیگران بر عهده او بود. ما برای انتخاب بازیگران جلسات متعددی با خانم کرامتی داشتیم. او نامزدها را اعلام و بعد از آن دلایلاش را برای انتخاب آنها بیان میکرد. درمجموع پروسه پیچیدهای را پشت سرگذاشتیم، برخی بازیگران در پروژههای دیگر مشغول بودند وهماهنگ کردن آنها کار دشواری بود.
*در مجموعه "گمشده" بازیهای خوبی هم از دو کودکی که نقش فرزندان مریم سلیمیان را بازی میکردند، گرفته بودید.
- بخش بسیار بزرگی از این امر به عهده دستیاراولم بود که به نحو مطلوب آن را انجام داد. اگر شما امروز این بازی خوب را از آنها میبینید نتیجه زحمات دستیارم است.
*بچهها قبلاً هم بازی کرده بودند؟
- یکی از آنها قبلاً بازی کرده بود ولی کلاً هردویشان پس از جستجوی بسیار و آزمایشهای متعدد پیدا شدند.
- سرصحنه مشکلات زیادی برای اداره کردن آنها داشتیم، اما خوشبختانه فواد چاومه دستیارم بود. من قبلاً در زمینه کودک کار نکردهام و کلاً درباره کار کردن با کودکان هم کمی بیحوصله هستم، اما مجموعه "گمشده" دیدگاهم را تغییر داد. در مجموع این سریال جهانبینی من را در خیلی موارد تغییر داد.
*در این مجموعه از بازیگران خارج از کشور هم استفاده کردید. برای انتخاب آنها چقدر تحقیقات داشتید؟
- ما در ارمنستان،ایتالیا و اتریش کار کردیم. در خارج از کشور هم خانم کرامتی با بازیگران فرنگی ارتباط میگرفت و سپس آنها را به ما معرفی میکرد. بازیگرانی که از ارمنستان انتخاب کردیم همه طراز اول بودند. البته مقوله انتخاب بازیگران در خارج از کشور پیچیده تر از کشور خودمان است. آنها خیلی به فیلمسازی ما عادت ندارند و برایشان این نوع کار کردن عجیب است.
*مجموعه "گمشده" قرار بود نوروز 88 کلید بخورد، اما تولید تا مردادماه به تاخیر افتاد. دلیل آن چه بود؟
- مسایل سازمانی.
نظر شما