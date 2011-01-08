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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۲۶

مالکی و علاوی درباره مسائل مهم به توافق دست یافتند

مالکی و علاوی درباره مسائل مهم به توافق دست یافتند

نخست وزیر عراق و رئیس شورای سیاستهای راهبردی ملی این کشور در نشست مشترک ضرورت اتخاذ موضع واحد در قبال مسائل داخلی و خارجی را مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم،"نوری المالکی" نخست وزیر عراق پس از دیدار با "ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه گفت : درباره دو موضوع با علاوی توافق حاصل شد که شامل تشکیل دولت و اتخاذ موضع یکپارچه درباره مسائل داخلی و خارجی است.

مالکی تصریح کرد: چند گانگی در مواضع به زیان روند سیاسی عراق است و دراین باره اتفاق نظر با ایاد علاوی داشتیم.

وی افزود : ضرورت به کارگیری افراد لایق در ترکیب دولت از توافقات دیگر ما بود. ما سعی می کنیم که بهترین افراد برای تصدی پستها انتخاب شوند.

نخست وزیر عراق درباره شورای سیاستهای راهبردی که علاوی ریاست آن را دارد، گفت: قانون این شورا آماده است و به زودی در نامه ای به پارلمان خواهان اولویت دادن به تصویب این قانون خواهیم شد.

از سوی دیگر "ایاد علاوی" نیز تصریح کرد: بر ضرورت اتخاذ دیدگاه واحد مقامات عراقی با شخصیتهای خارجی تاکید کردیم.

 

کد مطلب 1225103

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