کارت اعتباری کارگران نیامده به بایگانی رفت/ درخواست نشست با وزیر کار

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته طرحی در شورای عالی اشتغال مطرح و به تصویب رسید که طی آن، دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه ها باید شرایط خرید اعتباری تا سقف 1.5 میلیون تومان را برای نیروهای تحت پوشش خود فراهم می کردند.

بر پایه این گزارش، اردیبهشت ماه امسال نیز عبدالرضا شیخ الاسلامی،پ وزیر کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر از امکان واگذاری کارتهای اعتباری خرید به گروه‌های کارگری پس از اجرای آن در بخش کارمندی خبر داده و از آن به عنوان یک طرح بزرگ ملی نام برده بود.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه در مراحل مختلف به سراغ تمام مردم خواهیم رفت، افزوده بود: تمام افراد و مردم ایران تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

اعتبار هر یک از کارتهای اعتباری خرید نیز 1 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرد که استفاده کنندگان از آن باید به صورت قرض الحسنه و در 24 قسط 70هزار تومانی آن را بازپرداخت کنند.

واگذاری کارت اعتباری به کارگران؟

البته مسئولان وزارت کار از اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری به کارگران نیز سخن گفتند که قرار بود در این رابطه برخی هماهنگی ها نیز با نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام شود.

نکته اصلی در سخنان مسئولان ارشد وزارت کار در مورد زمان و نحوه واگذاری کارتهای اعتباری خرید به گروه های کارگری، هماهنگی با کارفرمایان و تشکلهای کارگری برای تضمین بازپرداخت تسهیلات بود.

همچنین تعهد پرداخت اقساط کارت اعتباری کارگران نیز موضوعی دیگر بود که از شروط اجرای طرح کارت اعتباری خرید کارگران مطرح شد. کمی بعد از این موضوع، برخی نمایندگان کارگران و کارفرمایان اجرای این طرح و پذیرفتن تعهد در بازپرداخت تسهیلات در جامعه کارگری را قابل انجام دانستند.

کارت اعتباری کارگران هنوز نیامده رفت

در هر حال، موضوع واگذاری کارتهای اعتباری خرید به کارمندان و کارگران در حالی مطرح شده بود که به نظر می رسید این طرح نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد که متاسفانه بعد از اردیبهشت سالجاری و مطرح شدن این موضوع، باید گفت به نوعی هنوز آغاز نشده پایان پذیرفت.

هرچند اجرای طرح کارت اعتباری خرید برای کارمندان دستگاه‌ها وزارتخانه ها به وزارت بازرگانی سپرده شد ولی در مورد کارگران با گذشت بیش از 6 ماه از مطرح شدن آن، هنوز به جایی نرسیده است.

با وجود اینکه مسئولان ارشد وزارت کار و امور اجتماعی امکان اجرای این طرح در بخش کارگری تا پایان سالجاری را نیز اعلام کرده بودند ولی تاکنون که کمتر از 2.5 ماه تا پایان سال باقی مانده، هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است.

نشست مشترک کارگران و شیخ الاسلامی

محمد پارسا عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات به عمل آمده برای واگذاری کارت اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی به گروههای مختلف کارگری، گفت: متاسفانه این طرح برای کارگران عملیاتی نشد.

وی افزود: پس از تصویب این طرح توسط شورای عالی اشتغال به نحوی اجرای آن به ویژه در بخش کارگری متوقف شده است. البته گروه‌های مختلف کارگری از مصوبه شورای عالی اشتغال استقبال کرده و منتظر انجام آن بودند.

پارسا همچنین از درخواست یک نشست با وزیر کار و امور اجتماعی برای پیگیری دلایل توقف اجرای واگذاری طرح کارت اعتباری کارگران خبر داد و گفت: برای پیگیری و مطرح کردن چند موضوع از جمله کارت اعتباری خرید، منتظر نشست با وزیر کار و امور اجتماعی هستیم.

این مقام مسئول در بخش کارگری با بیان اینکه اجرای طرح کارت اعتباری خرید کارگران و کارمندان می توانست به تقویت تولید داخلی کمک کند، ادامه داد: علاوه بر این، واگذاری این شرایط به کارگران می تواند آنها را در تامین اقلام مورد نیاز خانوار نیز حمایت کند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ما به استناد سخنان وزیر کار در مورد فراهم کردن زمینه واگذاری کارت خرید به کارگران، به شوراهای اسلامی کار و همچنین کانون های کارگری اعلام کرده بودیم و آنها هم اکنون نیز آماده اجرای این طرح در بخش کارگری هستند.