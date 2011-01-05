مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

ایران :

در آستانه مذاکرات با 1+5 در استانبول محقق شد؛ ابتکار ژانویه ایران با دیدار دیپلمات ها از تاسیسات هسته ای

وکیل خانواده هاشمی خبر داد: بذرپاش و اشتهاردی با شکایت اکبر هاشمی رفسنجانی محاکمه می شوند

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: آغاز دوره جدید تشرف به عمره مفرده

تفاهم:

رئیس جمهور در جمع مردم سمنان: مشکل بیکاری تا قبل از پایان دولت دهم ریشه کن می شود

طی 15 روز گذشته در مصرف انرژی؛ یک میلیارد دلار صرفه جویی شد

سوخت CNG کارتی می شود





جام جم :

گام دوم اصلاحات اقتصادی از فروردین 90

بزرگترین اجتماع استادان جهانی زبان فارسی در ایران

رئیس کل بانک مرکزی با رای مجلس انتخاب می شود

جوان:

رئیس جمهور در اجتماع باشکوه مردم سمنان تشریح کرد: بانکداری، مالیات، اشتغال 3 طرح بزرگ اصلاحی در سال 90

طی حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب؛ نماینده ولی فقیه در استان کردستان منصوب شد

محسن رضایی: در دو جبهه فتنه و تحریم ها با دشمن می جنگیم



حمایت:

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: ضرورت افزایش تعامل مجلس و قوه قضائیه

بازگشت رئیس جمهور به مجمع عمومی بانک مرکزی

برخورد قاطع با نقض کنندگان حریم هوایی ایران





خراسان:

نقشه جامع علمی کشور به تصویب نهایی رسید

احتمال کاهش قیمت گازوئیل آزاد

پایتخت معنوی ایران آماده میزبانی مسابقات قرآنی دانشجویان برتر 40 کشور جهان



دنیای اقتصاد:

"دنیای اقتصاد" بررسی می کند؛ مسکن پس از نرخ سود شناور

تالار مجازی بورس افتتاح شد؛ طرح کاهش کارمزدهای بورس

هر اونس به زیر 1400 دلار بازگشت؛ بازار طلا در مسیر سقوط



سیاست روز:

بمب خبری ایران در غرب

رئیس جمهور: دولت از ابتدای سال 90 برای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی قیام می کند

دایی بهترین گلزن و تیم ملی صاحب بیشترین برد و گل زده؛ ایران رکورددار بهترین های تاریخ جام ملت ها



شرق:

در آستانه مذاکرات ایران با 1+5 پیشنهاد شد؛ تور 10 روزه هسته ای در ایران

مجلس ترکیب مجمع بانک مرکزی را اصلاح کرد

احمدی نژاد با اعلام قیام مالیاتی در سال 90: پول مالیات باید سر سفره مردم بیاید



قدس:

رئیس جمهور اعلام کرد: قیام دولت برای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی

لاریجانی: رمز باقی ماندن انقلاب پایبندی به جوهره آن است

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد: رایزنی تهران با آنکارا درباره سرنوشت علیرضا عسکری



فرهیختگان:

رئیس جمهور در سمنان تاکید کرد: قیام دولت برای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی

معاون فناوری اطلاعات مرکز آمار ایران اعلام کرد: ثبت نام در سامانه ثبت خانوارها فقط تا ساعت 24 امشب

تغییر نظام آموزشی از سال آینده؛ 6 سال ابتدایی، 3 سال راهنمایی، 3 سال دبیرستان



کیهان:

رئیس جمهور: تا پایان دولت دهم بیکاری را ریشه کن می کنیم

زنان دارای فرزند خردسال یا معلول در اولویت دورکاری قرار می گیرند

مصوبه جدید نمایندگان: رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و رای مجلس انتخاب می شود





همشهری:

درهای شفاف سازی گشوده است؛ دعوت ایران از جامعه جهانی برای بازدید از مراکز هسته ای

برق طلا بازار را گرفت

در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد؛ مخالفت شورایاران با جدایی ری از تهران