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۱۵ دی ۱۳۸۹، ۹:۰۴

صادقی به مهر اعلام کرد:

کاهش 4 ماهه زمان ثبت املاک در بافتهای فرسوده

کاهش 4 ماهه زمان ثبت املاک در بافتهای فرسوده

معاون وزیر مسکن و شهرسازی از کاهش زمان ثبت املاک بافتهای فرسوده از 6 به 2 ماه خبر داد و گفت: براساس قانون احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده، دستگاه‌های اجرایی موظف به مشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده می‌شوند.

احمد صادقی در گفتگو با مهر درباره قانون احیا و نوسازی بافتهای فرسوده گفت: قانون احیا و نوسازی بافتهای فرسوده اوایل امسال مطرح شد و با چندین بار اصلاح، سرانجام به تصویب رسید.

وی افزود: این قانون موانع زیادی مانند تملک، مشکلات ثبت، املاک مجهول الهویه و تجمیع قطعات را که از گذشته در بافتهای فرسوده وجود داشت، حل می کند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه برای املاک مجهول الهویه با نظر ولی فقیه تصمیم گیری می شود، گفت: براساس این قانون، زمان ثبت املاک که در گذشته حدود 6 ماه به طول می انجامید، 2 ماهه انجام می شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی بافتهای فرسوده شهری افزود: براساس این قانون، شرکت موظف شده است که در مدت 6 ماه سند احیا و نوسازی بافتهای فرسوده را تدوین کند که بر این اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند نوسازی بافتهای فرسوده موظف به مشارکت هستند. 

کد مطلب 1225216

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