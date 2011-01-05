کاهش 4 ماهه زمان ثبت املاک در بافتهای فرسوده

احمد صادقی در گفتگو با مهر درباره قانون احیا و نوسازی بافتهای فرسوده گفت: قانون احیا و نوسازی بافتهای فرسوده اوایل امسال مطرح شد و با چندین بار اصلاح، سرانجام به تصویب رسید.

وی افزود: این قانون موانع زیادی مانند تملک، مشکلات ثبت، املاک مجهول الهویه و تجمیع قطعات را که از گذشته در بافتهای فرسوده وجود داشت، حل می کند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه برای املاک مجهول الهویه با نظر ولی فقیه تصمیم گیری می شود، گفت: براساس این قانون، زمان ثبت املاک که در گذشته حدود 6 ماه به طول می انجامید، 2 ماهه انجام می شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی بافتهای فرسوده شهری افزود: براساس این قانون، شرکت موظف شده است که در مدت 6 ماه سند احیا و نوسازی بافتهای فرسوده را تدوین کند که بر این اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند نوسازی بافتهای فرسوده موظف به مشارکت هستند.