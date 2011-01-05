مرکز شماره 2 جمع آوری پلاسما راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد شاه بختی در حاشیه مراسم جشن خودکفایی پلاسما گفت: براساس مجوز وزارت بهداشت، شرکت بیودارو مجاز به تاسیس دو مرکز دیگر جمع آوری پلاسما در تهران است که مراکز شماره 2 و 3 جمع آوری پلاسما این شرکت (بیودارو) خواهند بود.

وی افزود: هم اکنون در حال بازسازی ساختمان مرکز شماره 2 واقع در تقاطع بزرگراههای آیت الله کاشانی و حکیم (شمال منطقه صادقیه) براساس استانداردهای مراکز بین المللی و تجهیز آن با جدیدترین تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی و پلاسماگیری به روش پلاسمافرزیس (جداسازی همزمان پلاسما از خون و برگشت بقیه اجزای خون به فرد اهداکننده) است.

شاه بختی اظهارداشت: مرکز شماره 2 جمع آوری پلاسما بیودارو با 20 تخت پلاسماگیری، جدیدترین تجهیزات، آخرین تکنولوژی روز اروپا و حداقل 50 نیروی متخصص (پزشک و پرستار) می تواند پاسخگوی حدود 150 داوطلب اهدای پلاسما در روز باشد.

وی اظهارداشت: برنامه داریم تا مرکز شماره 3 جمع آوری پلاسما بیودارو را نیز در شرق تهران (منطقه تهرانپارس ) راه اندازی کنیم که پیش بینی می شود ، اواخر سال 2012 میلادی به بهره برداری برسد.

وی افزود: پیش بینی 36 تخت پلاسماگیری برای مرکز شماره 3 شده است که قابلیت سرویس دهی به حدود 220 اهداکننده در روز را خواهد داشت.

شاه بختی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مراکز و پشیبانی هرچه بیشتر داوطلبان خیر و نیکوکار برای اهدای پلاسما ، به تحقق هدف "فرآوری پلاسماهای اهدایی و تهیه داروی بیماران خاص در داخل کشور" سرعت می بخشیم.

با توجه به اینکه فعلا امکان فرآوری پلاسما و تهیه داروهای مشتق از آن در داخل کشور وجود ندارد، شرکت بیودارو براساس قراردادی با یکی از شرکتهای اروپایی ، پلاسماهای جمع آوری شده را به خارج از کشور ارسال می کند تا پس از فرآوری و تبدیل آن به داروهای خاص ، برای استفاده بیماران ایرانی ، به کشور تحویل شود.

داروهای تهیه شده از پلاسمای هموطنان نیکوکار پس از ورود به کشور ، تحت نظارت وزارت بهداشت کشورمان و از طریق داروخانه های مجاز در درمانگاه ها و بیمارستانها ، در اختیار بیماران قرار می گیرد.

فعالیت مراکز جمع آوری پلاسما بیودارو در راستای تحقق توصیه سازمان بهداشت جهانی به تمامی کشورها مبنی بر تولید دارو برای بیماران هر کشور از پلاسمای شهروندان همان کشور صورت می گیرد تا به این وسیله از ورود بیماریهای بومی و ناشناخته جلوگیری شود.

ضمن آنکه با افزایش اهداکنندگان پلاسما و جمع آوری هرچه بیشتر پلاسمای هموطنان ، دستیابی به ظرفیت لازم برای فعالیت یک پالایشگاه (200 تا 250 هزار لیتر درسال ) امکان پذیر شده و درپی آن ، به خودکفایی و تامین نیاز دارویی کل بیماران خاص کشور، دسترسی سریعتر بیماران به داروهای خاص و همچنین کاهش قیمت این داروها در کشور خواهیم رسید.

شرکت بیودارو از سال 1385 تا کنون با تاسیس مرکز شماره یک جمع آوری پلاسما در تهران و بکارگیری 40 تخت که قابلیت پلاسماگیری از 250 نفر داوطلب در روز را دارد، نسبت به جمع آوری و ارسال 72 هزار لیتر پلاسما به شرکت فرآوری کننده اقدام کرده است.

از ابتدای فعالیت این مرکز تاکنون نیز فقط از پلاسماهای جمع آوری شده در این مرکز، تعداد 96 هزار و 823 ویال آلبومین 20 درصد ، 24 هزار و 581 ویال ایمونوگلوبولین وریدی 5 گرمی ، 26 هزار و 586 ویال فاکتور 8 (500 واحدی ) و 12 هزار و 865 ویال فاکتور 9 (500 واحدی ) از سوی شرکت فرآوری کننده ، به کشور وارد و با نظارت وزارت بهداشت کشورمان برای استفاده بیماران ، بین داروخانه های مجازو بیمارستانها توزیع شده است.

مرکز شماره یک جمع آوری پلاسما بیودارو تاکنون پاسخگوی بیش از 152 هزار مراجعه داوطلبان اهدا پلاسما بوده که 106 هزار و921 مراجعه، منجر به اهدا شده است.

به گفته رئیس مرکز جمع آوری پلاسمای بیودارو، حاصل این تعداد اهدا جمع آوری 73 هزار و 797 لیتر پلاسما بوده که تاکنون 72 هزار لیتر آن به شرکت فرآوری کننده ارسال شده است.

مرکز شماره یک جمع آوری پلاسما هم اکنون دارای سه هزار اهداکننده دائم است.

در اولین مراجعه هر داوطلب اهدای پلاسما به مرکز جمع آوری پلاسما بیودارو ، تمامی معاینه ها و آزمایشهای لازم از وی انجام می شود و نتایج آن به صورت محرمانه در اختیار پزشک مرکز قرار می گیرد تا پس از اطمینان از سلامتی وی، پلاسماگیری از داوطلب انجام شود.

نمونه گیری و آزمایش از پلاسمای داوطلب در هر جلسه اهدای پلاسما انجام می شود و پس از هر پنج اهدا ، اهداکننده مجددا مورد معاینه دقیق پزشک مرکز قرار می گیرد.

در هر یک از این مراحل ، سلامتی پلاسمای اهدایی و همچنین حفظ سلامتی فرد اهداکننده حائز اهمیت است و درصورت دریافت نتایج مطلوب ، پلاسماگیری از داوطلب ادامه می یابد.

هر داوطلب اهدای پلاسما فقط مجاز به دو تا سه بار اهدا در هرماه است.

مرکز شماره یک جمع آوری پلاسما بیودارو در تهران ، خیابان فلسطین ، خیابان ایتالیا ، روبروی بیمارستان مصطفی خمینی ، واقع شده است و همه روزه در دو نوبت صبح و بعدازظهر آماده پذیرش داوطلبان نیکوکار برای اهدای پلاسما و مشارکت در تهیه داروی بیماران خاص است.