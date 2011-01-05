  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ دی ۱۳۸۹، ۸:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

85 درصد صاحبان مشاغل کاذب ساکن حاشیه شهر هستند

85 درصد صاحبان مشاغل کاذب ساکن حاشیه شهر هستند

یک آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه 85 درصد صاحبان مشاغل کاذب، ساکن حاشیه شهرها هستند گفت: به وجود آمدن محلات حاشیه ای و شهرکهای اقماری در کنار شهرهای بزرگ به ویژه تهران موجب بروز هنجارشکنی و بزهکاریهای مختلف در شهرها می شود.

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساکنان حاشیه شهرها مردمی با فرهنگها و جوامع مختلف هستند افزود: حاشیه نشینی باعث بوجود آمدن تقابل خرده فرهنگها و مبادله تجارب بزهکارانه می شود.

ابهری ادامه داد: مسائلی مانند خرده فروشی مواد مخدر و مراکز مصرف آنها، بازار مبادله لوازم سرقت شده مانند وسایل خودرو و امثال آن، سکونت کیف قاپان و زورگیران در این محلات، باعث شده جامعه علاوه بر رشد روز افزون بزهکاری، دچار نوعی بی هنجاری شود.

این آسیب شناس اجتماعی تصریح کرد: حاشیه نشینها با ورود به محلات جدید زندگی خود، آداب و رسوم و سنت موجود در روستاهایشان را فراموش می کنند، نظم و قانون شهر را نمی پذیرند و به یک موجود سرگردان از نظر رفتار شناسی تبدیل می شوند که نه شهری هستند و نه روستایی.

ابهری با بیان اینکه بسیاری از ساکنان محلات حاشیه نشین و شهرکهای اقماری، کارگران زحمتکش هستند و فقر و درآمد کم آنها نتوانسته این افراد را از زندگی پاک خود منحرف کند گفت: حضور برخی از بزهکاران در این محلات مورد آزار و اذیت این دسته از افراد می شود و امنیت آنها را به مخاطره می اندازد.

وی افزود: نهادهای مسئول باید ضمن پاکسازی محلات حاشیه شهرها از بزهکاران با ارائه امکانات رفاهی به ساکنان واقعی آنها و یا ایجاد زمینه بازگشت افراد به روستاها و شهرها، اجازه ندهند شهرکهای حاشیه به لانه بزهکاران تبدیل شوند.

کد مطلب 1225246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها