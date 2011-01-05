85 درصد صاحبان مشاغل کاذب ساکن حاشیه شهر هستند

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساکنان حاشیه شهرها مردمی با فرهنگها و جوامع مختلف هستند افزود: حاشیه نشینی باعث بوجود آمدن تقابل خرده فرهنگها و مبادله تجارب بزهکارانه می شود.

ابهری ادامه داد: مسائلی مانند خرده فروشی مواد مخدر و مراکز مصرف آنها، بازار مبادله لوازم سرقت شده مانند وسایل خودرو و امثال آن، سکونت کیف قاپان و زورگیران در این محلات، باعث شده جامعه علاوه بر رشد روز افزون بزهکاری، دچار نوعی بی هنجاری شود.

این آسیب شناس اجتماعی تصریح کرد: حاشیه نشینها با ورود به محلات جدید زندگی خود، آداب و رسوم و سنت موجود در روستاهایشان را فراموش می کنند، نظم و قانون شهر را نمی پذیرند و به یک موجود سرگردان از نظر رفتار شناسی تبدیل می شوند که نه شهری هستند و نه روستایی.

ابهری با بیان اینکه بسیاری از ساکنان محلات حاشیه نشین و شهرکهای اقماری، کارگران زحمتکش هستند و فقر و درآمد کم آنها نتوانسته این افراد را از زندگی پاک خود منحرف کند گفت: حضور برخی از بزهکاران در این محلات مورد آزار و اذیت این دسته از افراد می شود و امنیت آنها را به مخاطره می اندازد.

وی افزود: نهادهای مسئول باید ضمن پاکسازی محلات حاشیه شهرها از بزهکاران با ارائه امکانات رفاهی به ساکنان واقعی آنها و یا ایجاد زمینه بازگشت افراد به روستاها و شهرها، اجازه ندهند شهرکهای حاشیه به لانه بزهکاران تبدیل شوند.