رئیس جمهور تلفنی درددل خانواده "بابای" گلستانی را شنید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید عفت حسینی 34 ساله متاهل از روستای تراجیق شهرستان گالیکش در سفر سوم نامه ای تحت عنوان "درد دل بابا" به رئیس جمهور ارسال کرد و آرزوی پدرش "مرحوم سید طاهر حسینی" را که شش ماه پیش فوت کرده بود برای ایشان بیان کرد.

وی در این نامه خطاب به رئیس جمهور گفت: می خواستم آرزوی بابایم که مشکلات زیادی را در زندگی اش سپری کرد و اکنون در بین مانیست به شما بگویم، وی آرزوی سفر به مکه مکرمه را داشته است.



خانم حسینی در پاسخ به سئوال رئیس جمهور که هر مشکلی دارید به من بگویید گفت: من مشکلی و آرزویی ندارم و هم اینکه صدای رئیس جمهور را شنیدیم و برایم باور نکردنی است، کفایت می کند.



بر اساس اعلام استانداری گلستان به دلیل اینکه وی شماره تلفن خود را در نامه ذکر نکرده بود و شماره تلفن منزل پدر اش را نوشته بود، رئیس جمهور ابتدا قبل از صحبت با دختر مرحوم حسینی با مادر و برادر کوچکش گفتگو کرد و گفت: هر تقاضایی دارید به من بگویید.



بتول قزلسفلو همسر مرحوم حسینی که خیلی هیجان زده شده بود گفت: صحبت کردن با رئیس جمهور برایم یک رویا بود.

وی با داشتن سه دختر و چهار پسر پس از احوالپرسی مشکلات اقتصادی و مالی از جمله نداشتن خانه مسکونی مناسب، قطع مستمری از کمیته امداد، معافیت سربازی پسر کوچکش با توجه به نداشتن سرپرست خانوار و بیکاری فرزندانش را برای رئیس جمهور بازگو کرد.



رئیس جمهور نیز قول مساعد دادند به مشکلات تک تک آنان شخصا از طریق استاندار گلستان رسیدگی شود.



استاندار گلستان پس از اطلاع از این موضوع این خانواده را به حضور پذیرفت و مشکلاتشان را از نزدیک شنید و دستور فوری برای پیگیری و رفع آنان داد.