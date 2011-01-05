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۱۵ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

پایان فیلمبرداری/

مراحل فنی "گلوگاه شیطان" ادامه دارد

مراحل فنی "گلوگاه شیطان" ادامه دارد

با پایان فیلمبرداری، مراحل فنی فیلم سینمایی "گلوگاه شیطان" به کارگردانی حمید بهمنی ادامه دارد.

سعید شرفی‌کیا تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری هفته پیش در بوشهر تمام شد و تدوین را حسین غضنفری دنبال می‌کند، صداگذاری و ساخت موسیقی این فیلم سینمایی ادامه دارد. تروکاژ صحنه‌های جنگی انجام می‌شود تا فیلم برای نمایش در جشنواره فجر آماده شود.

فیلم سینمایی "گلوگاه شیطان" داستان رزمندگانی است که برای شناسایی هملیات والفجر هشت به اروندرود می‌روند و ماجراهایی برایشان پیش می‌آید. جمشید هاشم‌پور، پوریا پورسرخ، امین زندگانی، جعفر دهقان، محمد حاتمی، علیرضا کمالی، علیرام نورایی، محمد ربانی، مهدی محمدزاده، سید مهدی حیدری و بهروز میرلو بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: علی مینایی، علیرضا عاقل‌زاده، حمید بهمنی، مدیر فیلمبرداری: امیر کریمی، مدیرتولید: فرهاد کی‌نژاد، صدابردار: وحید مقدسی، موسیقی: محمدرضا علیقلی، صداگذاری: علی علویان، مدیر هنری: حمید شهیری، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی صابری، مدیرتولید بخش نظامی: علی عنبرانی.

کد مطلب 1225338

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