رشد فکری و پیشرفت نیازمند تفکر اصیل است

دکتر حسن قنبری در مورد اصالت در تفکر به خبرنگار مهر گفت: اصالت در تفکر بسته به اینکه در چه حوزه‎ای از تفکر باشد معنای آن متفاوت است. بطور خلاصه می‎شود گفت تفکر اصیل باید مبتنی بر برخی اصول و مبانی آن حوزه باشد. هر حوزه‎‏ای از تفکر پیش فرضها و مبانی و اصول خود را دارد که بر اساس آن مبانی و اصول، تفکر اصیل می‎شود خارج از آن مبانی و اصول تفکر غیر اصیل است.

استاد فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم افزود: برای مثال در حوزه فلسفه که رشته من است تفکر اصیل توجه به اندیشه‏ها و مبانی و اصولی است که در تاریخ این رشته متفکرین و فیلسوفان مختلف بیان کرده‎اند. یکسری قواعد و اصولی که آنها را باید در آن چارچوبها اندیشید و فکر کرد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در مورد نیاز ما به تفکر اصیل نیز گفت: نه تنها ما بلکه همگان به تفکر اصیل نیاز دارند زیرا برای اینکه انسان بتواند نوآوری و پیشرفت در تفکر داشته باشد باید با چارچوبها و اصول و مبانی و متدهای فکری پذیرفته شده پیش برود نه اینکه بخواهد اینها را نقض یا بشکند اگر چه برخی ساختار شکنان ممکن است این اصول و مبانی را قبول نداشته باشند ولی بهرحال همه به این روش نیازمندیم، برای اینکه فکر پیش برود و پیشرفت حاصل شود به تفکر اصیل نیازمندیم.

قنبری وضیت شرایط رشد تفکر اصیل در جامعه‏امان را درحوزه فلسفه نسبت به چند دهه قبل بهتر توصیف کرد و گفت: نمی‎شود بطور دقیق از بهتر شدن این شرایط در حال حاضر سخن گفت باز هم بستگی به خیلی چارچوبهای مختلف دارد برای مثال باید مقایسه همه جانبه‏ای با شرایط گذشته شود ولی درحوزه فلسفه که من کار می‎کنم شاید بتوان گفت که شرایط رشد تفکر اصیل مساعدتر و فراهمتراز قبل شده است.