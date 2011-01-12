رشد فکری و پیشرفت نیازمند تفکر اصیل است

دکتر حسن قنبری در مورد اصالت در تفکر به خبرنگار مهر گفت: اصالت در تفکر بسته به اینکه در چه حوزهای از تفکر باشد معنای آن متفاوت است. بطور خلاصه میشود گفت تفکر اصیل باید مبتنی بر برخی اصول و مبانی آن حوزه باشد. هر حوزهای از تفکر پیش فرضها و مبانی و اصول خود را دارد که بر اساس آن مبانی و اصول، تفکر اصیل میشود خارج از آن مبانی و اصول تفکر غیر اصیل است.
استاد فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم افزود: برای مثال در حوزه فلسفه که رشته من است تفکر اصیل توجه به اندیشهها و مبانی و اصولی است که در تاریخ این رشته متفکرین و فیلسوفان مختلف بیان کردهاند. یکسری قواعد و اصولی که آنها را باید در آن چارچوبها اندیشید و فکر کرد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در مورد نیاز ما به تفکر اصیل نیز گفت: نه تنها ما بلکه همگان به تفکر اصیل نیاز دارند زیرا برای اینکه انسان بتواند نوآوری و پیشرفت در تفکر داشته باشد باید با چارچوبها و اصول و مبانی و متدهای فکری پذیرفته شده پیش برود نه اینکه بخواهد اینها را نقض یا بشکند اگر چه برخی ساختار شکنان ممکن است این اصول و مبانی را قبول نداشته باشند ولی بهرحال همه به این روش نیازمندیم، برای اینکه فکر پیش برود و پیشرفت حاصل شود به تفکر اصیل نیازمندیم.
قنبری وضیت شرایط رشد تفکر اصیل در جامعهامان را درحوزه فلسفه نسبت به چند دهه قبل بهتر توصیف کرد و گفت: نمیشود بطور دقیق از بهتر شدن این شرایط در حال حاضر سخن گفت باز هم بستگی به خیلی چارچوبهای مختلف دارد برای مثال باید مقایسه همه جانبهای با شرایط گذشته شود ولی درحوزه فلسفه که من کار میکنم شاید بتوان گفت که شرایط رشد تفکر اصیل مساعدتر و فراهمتراز قبل شده است.
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