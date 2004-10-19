ريچارد پرل : حمله نظامي آمريكا به ايران بعيد است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازنت سايتونگ،" ريچارد پرل" معاون وزيردفاع سابق آمريكا بعنوان يكي از معماران سياست خارجي و امنيتي اين كشوردرسفربه آلمان با حضوردر جمع خبرنگاران در خصوص حمله احتمالي آمريكا به ايران گفت : مداخله آمريكا عليه ايران ممكن نيست و خاطر نشان ساخت كه حمله نظامي آمريكا به ايران بعيد است .

وي افزود : مقامات رژيم صهيونيستي بر اين عقيده اند كه درمنطقه خاورميانه ايران تنها كشوري كه بواسطه فعاليتهاي هسته اي خود مانع از برقراري امنيت مي شود .

" پرل " در ادامه سخنان خود با اشاره به عدم ثبات وضعيت عراق، حمله نظامي آمريكا به اين كشور را اقدامي اشتباه از سوي دولت آمريكا خواند و تصريح كرد : دومين اشتباه آمريكا عدم واگذاري كامل قدرت به مردم عراق بود كه هنوز زمان جبران اين اشتباه وجود دارد .

معاون وزير دفاع سابق آمريكا همچنين با لزوم فروپاشي ديكتاتوري صدام افزود : بركسي پوشيده نبود كه صدام بعنوان يكي از حاميان اصلي تروريسم در جهان دست به انجام برخي اقدامات مي زد .

وي در خصوص وجود تسليحات كشتارجمعي در عراق اظهار داشت : چگونگي وجود تسليحات كشتارجمعي عراق هنوز مشخص نشده است ، آنچه مسلم است تلاش حكومت صدام براي دستيابي به سلاح اتمي بوده است .

پرل با ابراز خرسندي از سقوط حكومت ديكتاتوري صدام افزود : تداوم حكومت صدام منجر به افزايش تعداد كشته هاي عراقي و افزايش ناامني آنها مي شد .

معاون وزير دفاع سابق آمريكا همچنين با ابراز اميدواري از آينده وضعيت عراق تاكيد كرد : آنچه كه بيش از پيش ضرورت دارد اين است كه آمريكا بتواند كنترل تمامي مسائل را در عراق در دست بگيرد .

يكي ديگر از مسائلي كه " پرل " توجه همگان را بر آن معطوف داشت برگزاري انتخابات صحيح در عراق به منظور تسريع در روند برقراري ثبات و امنيت بود .

وي با بيان اينكه جنگ عراق درسهاي زيادي به آمريكا آموخت ، تصريح كرد : يادآوري اين مسئله كه آمريكا در اتخاذ برخي تدابير و سياستهاي خارجي ، داخلي و امنيتي خود دچار اشتباه مي شود يكي از آموزه هاي اين جنگ بشمار مي آيد .