30 انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور در 30 استان / جدول انتصابات جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران دفتر نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه پیام نور در 30 استان کشور طی احکامی از سوی حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور منصوب شدند.

رئیس دانشگاه پیام نور در احکام این مدیران متذکر شده است که این انتصابات را در راستای اجرای بند یک ماده 3 آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی انجام می دهد.

مدیران دفتر نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه پیام نور در استانهای کرمان، هرمزگان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، مازندران، زنجان، کردستان، همدان، خوزستان، خراسان شمالی، استان تهران، آذربایجان غربی، سمنان، گیلان، فارس، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، گلستان، سیستان و بلوچستان، قم، قزوین، ایلام، یزد، لرستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه، اصفهان و مرکزی منصوب شدند.

جدول انتصابات مدیران دفتر نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه پیام نور در 30 استان