30 انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور در 30 استان / جدول انتصابات جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران دفتر نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه پیام نور در 30 استان کشور طی احکامی از سوی حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور منصوب شدند.
رئیس دانشگاه پیام نور در احکام این مدیران متذکر شده است که این انتصابات را در راستای اجرای بند یک ماده 3 آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی انجام می دهد.
مدیران دفتر نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه پیام نور در استانهای کرمان، هرمزگان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، مازندران، زنجان، کردستان، همدان، خوزستان، خراسان شمالی، استان تهران، آذربایجان غربی، سمنان، گیلان، فارس، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، گلستان، سیستان و بلوچستان، قم، قزوین، ایلام، یزد، لرستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه، اصفهان و مرکزی منصوب شدند.
جدول انتصابات مدیران دفتر نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه پیام نور در 30 استان
|ردیف
|استان
|نام و نام خانوادگی مدیر دفتر نظارت و ارزیابی استان
|1
|کرمان
|مهدی ابراهیم نژاد
|2
|هرمزگان
|محمد ساویز اسدی لاری
|3
|چهارمحال و بختیاری
|پژمان محمدی ده چشمه
|4
|خراسان جنوبی
|مهدی ثقفی
|5
|مازندران
|مرتضی ترخان
|6
|زنجان
|هرمز رحمتان
|7
|کردستان
|یعقوب احمدی
|8
|همدان
|پیام بصیری
|9
|خوزستان
|احسان پورمحمود
|10
|خراسان شمالی
|مجید رجبیان
|11
|استان تهران
|زهرا خیرالهی
|12
|آذربایجان غربی
|معروف خلیلی
|13
|سمنان
|داود وحدت
|14
|گیلان
|سید حامد هاشمی
|15
|فارس
|بنت الهدی امانت
|16
|کهکیلویه و بویراحمد
|عنایت اله یزدان پناه
|17
|خراسان رضوی
|صادق بافنده ایماندوست
|18
|گلستان
|حسین عمزاد مهدیرجی
|19
|سیستان و بلوچستان
|ایمان همایون نژاد
|20
|قم
|جعفر پور امینی
|21
|قزوین
|سعدی صفاری
|22
|ایلام
|مهدی محمدیان
|23
|یزد
|حمزه زمانی
|24
|لرستان
|سهراب مظفری نیا
|25
|آذربایجان شرقی
|ابوالفضل غنی زاده
|26
|اردبیل
|بهنام باقری
|27
|کرمانشاه
|علیرضا شکربیگی
|28
|اصفهان
|محسن نصر اصفهانی
|29
|مرکزی
|رجبعلی قیصری
|30
|بوشهر
|غلامرضا امینی نژاد
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