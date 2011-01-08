دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضرورت ورود دین به عرصه وبلاگ نویسی گفت: انسانها به جهت شیفتگی ذاتی که به حقیقت دارند وارد عرصه های دینی می شوند چون اصولا دین به پاسخگویی نیازهای معنوی و خداجویی و کمال جویی انسانها می پردازد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: با گذشت زمان و تحولی که در جامعه انسانی ایجاد شد همواره نگاه به دین با شرایط و مقتضیات زمان و مکان همراه بوده است. اینگونه نیست نگاهی که بشر 2 هزار سال پیش به دین داشت انسان امروزی نیز همان نگاه را داشته باشد. خداوند متعال هم ادیان الهی را متناسب با شرایط زمان و مکان بر انسانها نازل کرد و دین اسلام به عنوان آخرین دین متناسب با شرایط زمان و مکان تعریف شده است.

وی با بیان اینکه امروزه نگاه به دین ابزارهای مختلفی را به خود اختصاص داده است، تأکید کرد: یکی از مهمترین ابزارهای فعلی بحث وب و پایگاههای مجازی است. بشر امروزی یکی از ابزارهای مؤثر در دین را فضای وب می بیند.

دکتر اسلامی افزود: بشر همواره در جستجوی حقیقت دین است و این حقیقت باید با زبان امروزی مورد توجه باشد شاید زبان دیروز با زبان امروز متفاوت باشد اما محتوا یکی است. وبلاگهای دینی زبان جدید برای انتقال مفاهیم دینی هستند. به جهت اینکه این فضا فضای مجازی و برگرفته از ذهن جدید است بطور طبیعی ورود به عرصه مجازی زیبایی ها و جذابیتهایی دارد که محتوای دین می تواند این جذابیتها را دو چندان کند.

مدیر کل حوزه ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: اگر فردی علاقه دارد با ورود به عرصه اینترنت پاسخ برخی سؤالات خود را از این فضا بگیرد ورود وبلاگهای دینی بسیار اهمیت پیدا می کند. بشر امروزی برخلاف گذشته دوست دارد به ذهن خود مراجعه و کمتر از دیگران سؤال کند و خودشان معلم خود باشند معلمی که از همین وبلاگها بهره می گیرد و می تواند به پاسخ برخی سؤالات خود از این فضا برسد.

وی با هشدار نسبت به عدم توجه به نیاز امروز جوانان به ابزارهای اطلاع رسانی نوین یادآور شد: شاید در گذشته ابزارهای دینی در اختیار افراد بوده اما امروز ابزارها شخصی شده است. برخی از تحلیلگرایان معتقدند که بشر محصور فضای اینترنت شده است. لذا اگر به بحث وبلاگهای دینی و فراوانی داده ها و فراوانی حقایق از دریچه وبلاگ توجه نشود ممکن است جوان امروزی به ویژه در جوامع دینی و اسلامی با چالش روبرو شود.

دکتر اسلامی در مورد ضرورت نظارت بر وبلاگهای دینی گفت: عرصه وب عرصه تسخیرناپذیری است و نظارتهای کنونی نمی تواند راه حل مناسبی باشد چون مقطعی و قابل گریز است، اما این نظارت می تواند غیرمستقیم باشد که ایجاد تب طراحی وبلاگ برای علما و اساتید دانشگاه و محققان علوم دینی یکی از آن راه حل هاست ضمن اینکه نظارتها باید به گونه ای باشد که وبلاگهای متعدد بر اساس نیازهای مخاطبان طراحی شود.

استاد دانشگاه تربیت مدرس، تشکیل معاونت مجازی را در هر نهاد و سازمان بسیار مهم خواند و گفت: هر نهاد و مرکزی عموم برنامه های خود را در فضای مجازی بگذارد. اگر خانه فرهنگ، سینما یا کتابخانه و ... می سازیم باید مجازی آنها هم طراحی شود.