  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

توزیع کتاب الهی نامه علامه حسن زاده در آمل

توزیع کتاب الهی نامه علامه حسن زاده در آمل

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل از توزیع کتاب الهی نامه علامه حسن زاده آملی در این شهر خبر داد.

حجت الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب الهی نامه علامه حسن زاده آملی در 80 صفحه و در قطع پالتویی توسط حضرت علامه حسن زاده آملی به رشته تحریر در آمده است.

وی افزود: هم اکنون به تیراژ 15هزار نسخه این کتاب چاپ شده و قرار است بین هیئت های مذهبی ، ادارات و نهادهای  شهرستان و مراکزعرضه محصولات فرهنگی توزیع شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل تصریح کرد: کتاب الهی نامه  که چندی قبل نیز روانه بازار شده بود با استقبال گسترده مردم به خصوص نوجوانان و جوانان این شهرستان روبرو شده بود.

قنبری اضافه کرد: حتی بیشتر کتابفروشی ها و فروشندگان محصولات فرهنگی در تماس با اداره اعلام کردند، با کمبود کتاب الهی نامه روبرو شده اند

وی یادآورشد: کتاب عرفانی الهی نامه علامه حسن زاده آملی در رابطه با مناجات آن بزرگوار با خدای خود است.

کد مطلب 1225489

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها