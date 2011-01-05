توزیع کتاب الهی نامه علامه حسن زاده در آمل

حجت الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب الهی نامه علامه حسن زاده آملی در 80 صفحه و در قطع پالتویی توسط حضرت علامه حسن زاده آملی به رشته تحریر در آمده است.

وی افزود: هم اکنون به تیراژ 15هزار نسخه این کتاب چاپ شده و قرار است بین هیئت های مذهبی ، ادارات و نهادهای شهرستان و مراکزعرضه محصولات فرهنگی توزیع شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل تصریح کرد: کتاب الهی نامه که چندی قبل نیز روانه بازار شده بود با استقبال گسترده مردم به خصوص نوجوانان و جوانان این شهرستان روبرو شده بود.

قنبری اضافه کرد: حتی بیشتر کتابفروشی ها و فروشندگان محصولات فرهنگی در تماس با اداره اعلام کردند، با کمبود کتاب الهی نامه روبرو شده اند

وی یادآورشد: کتاب عرفانی الهی نامه علامه حسن زاده آملی در رابطه با مناجات آن بزرگوار با خدای خود است.