  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

از ابتدای امسال؛

14دستگاه پژو 405 در آمل دچار آتش سوزی شد

14دستگاه پژو 405 در آمل دچار آتش سوزی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل گفت: از ابتدای امسال تاکنون 14 دستگاه پژو 405 در شهرستان آمل دچار آتش سوزی شد.

آتشیار سوم مهرداد کربلایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: غیر از ماه های اردیبهشت و مرداد ماه امسال به طور متوسط دو خودروی پژو405 در آمل به علت های نامعلومی دچار آتش سوزی می شد.

وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود فرودین ماه امسال دو مورد، خرداد ماه دو مورد ، تیرماه سه مورد، شهریورماه دو مورد، مهرماه یک مورد، آبان ماه دو مورد، آذرماه یک مورد و تاکنون در ماه دی یک مورد آتش سوزی خودروی پژو 405 در آمل ثبت شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل تصریح کرد: کارشناسان  خسارتهای ناشی از آتش سوزی های این نوع خودرو در شهرستان آمل را بیش از 330 میلیون ریال برآورد کرده اند.

کربلایی زاده با اشاره به اینکه، این آتش سوزی ها فقط باعث به بارآمدن خسارت به صاحبان خودروها شده بود، ادامه داد: خوشبختانه دراین آتش سوزی ها تلفات منجرج به جرح و فوتی نداشت.

وی یادآورشد: در آذرماه امسال 22 مورد حریق و حادثه در آمل رخ داد.

شهر آمل حدود 230هزارنفرجمعیت  دارد.

کد مطلب 1225500

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها