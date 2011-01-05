14دستگاه پژو 405 در آمل دچار آتش سوزی شد

آتشیار سوم مهرداد کربلایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: غیر از ماه های اردیبهشت و مرداد ماه امسال به طور متوسط دو خودروی پژو405 در آمل به علت های نامعلومی دچار آتش سوزی می شد.

وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود فرودین ماه امسال دو مورد، خرداد ماه دو مورد ، تیرماه سه مورد، شهریورماه دو مورد، مهرماه یک مورد، آبان ماه دو مورد، آذرماه یک مورد و تاکنون در ماه دی یک مورد آتش سوزی خودروی پژو 405 در آمل ثبت شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل تصریح کرد: کارشناسان خسارتهای ناشی از آتش سوزی های این نوع خودرو در شهرستان آمل را بیش از 330 میلیون ریال برآورد کرده اند.

کربلایی زاده با اشاره به اینکه، این آتش سوزی ها فقط باعث به بارآمدن خسارت به صاحبان خودروها شده بود، ادامه داد: خوشبختانه دراین آتش سوزی ها تلفات منجرج به جرح و فوتی نداشت.

وی یادآورشد: در آذرماه امسال 22 مورد حریق و حادثه در آمل رخ داد.

شهر آمل حدود 230هزارنفرجمعیت دارد.