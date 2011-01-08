نمکی های مشهد در تنور هدفمندی یارانه ها برشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، افزایش قیمت نان، نمکیهای این شهر را با مشکلات ناشی از کمبود نان خشک مواجه کرده است.

این در حالی است که نمکی های این شهر می کوشند با شگردهای مختلف از جمله افزایش قیمت خرید نان خشک، مشتریان بیشتری را برای خود دست و پا کنند.

قیمت نان خشک هم مثل طلا ساعت می زند!

قیمت نان خشک هم این روزها در مشهد مثل طلا ساعت می زند! به عنوان مثال همین دیروز قیمت هر کیلوگرم آن تا 300 تومان رسید.

از سوی دیگر اگر چه از چند سال گذشته شهرداری مشهد با ایجاد ایستگاههای سیار و ثابت تلاش گسترده ای را برای رقابت با نمکیها در تجارت نان خشک آغاز کرده، اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها علاوه بر نمکی ها، ایستگاههای بازیافت شهردای نیز با کمبود مشتری و نان خشک مواجه شده اند.

مسئولان این ایستگاهها در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد از کاهش 30 تا70 درصدی نان خشک خبر داده اند.

نان خشک در مشهد کیمیا شده است

در این باره تقی حسنی یکی از فعالان تجارت نان خشک مشهد به خبرنگار مهر گفت: در چند روز گذشته نان خشک در مشهد حسابی کیمیا شده است.

وی افزود: تا چند هفته قبل هرکدام ازگاری های نمکی ها بین 50 تا 100 کیلوگرم در روز نان خشک جمع آوری می کردند، اما اکنون این رقم به بیش از نصف کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در گذشته شهروندان به طور میانگین ماهانه 2 تا 5 کیلوگرم نان را روانه نان خشکی ها می کردند، افزود: به نظر می رسد با گران شدن نان، ضایعات آن نیز تا حدود زیادی کاهش یافته است، چراکه برای مردم صرف نمی کند نان 300 تومانی را دور بریزند.

استقبال مشهدیها از نان صنعتی

وی یکی دیگر از عوامل کمبود نان خشک را حساسیت مردم برای تهیه نان مرغوب ذکر کرد و ادامه داد: در چند روز گذشته با یکی شدن قیمت نان صنعتی و سنتی، مردم استقبال زیادی از نان صنعتی کرده اند که دور ریز کمتری دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که نان خشک ها پس از جمع آوری چگونه فروش می رود گفت: مشتری اصلی نانهای خشک دامداریها هستند.

حسنی ادامه داد: به دلیل افزایش قیمت خوراک دام و نیز کاهش تولید علوفه که از پیامدهای خشکسالی به شمار می آید، برخی از دامداران چاره کار را در مصرف نان خشک دیده اند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان دامپزشکی، مصرف شیر و گوشت دامهایی که از نان خشک تغذیه می شوند، موجب بروز مشکلاتی برای سلامتی انسان می شود.

دامهایی که نان خشک می خورند انسانها را بیمار می کنند

دکتر جواد اعلمی از کارشناسان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار مهر گفت: یکی از معروف ترین سموم، سم «افلاتوکسین» است که در موادغذایی مانده و کپک زده به وفور پیدا می شود.

وی ادامه داد: این سم خاصیت تجمع در کبد انسان را دارد و معمولاً از این عضو بدن خارج نمی شود.

اعلمی بروز سرطان را از بیماریهای شایع ناشی از افلاتوکسین عنوان کرد و افزود: این سم معمولاً از طریق مصرف موادغذایی کپک زده توسط دام ها، وارد بدن انسان می شود.

وی خاطر نشان کرد: آزمایشها نشان داده هنگامی که نان کپک زده خوراک دام می شود، سم افلاتوکسین وارد شیر شده و از این طریق وارد بدن انسان می گردد.

اعلمی اضافه کرد: استفاده از جگر یا شیر دامهایی که با نان خشک و یا علوفه کپک زده تغذیه می شوند، برای سلامت انسان بویژه سالمندان و کودکان خطرآفرین است.

قبل از هدفمندی یارانه ها 30 درصد نان مشهد تبدیل به ضایعات می شد

این در حالی است که به گفته کارشناسان، یک درصد ضایعات نان 40 میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می زند.

صاحب نظران بر این عقیده اند تا قبل ازهدفمندی یارانه ها 15 تا 30 درصد نان تولید شده در مشهد به ضایعات تبدیل شده و عملاً راهی بازارداغ نان خشکی ها می شده است.

شایان ذکراست ، مصرف نان در ایران و از جمله مشهد 3/2 برابر دنیا است.

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گزارش: امیر پرورش