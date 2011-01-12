شبکه تخصصی توزیع میوه و تره بار راه اندازی می شود/ راهکارهای کاهش قیمت

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر گفت: با دستور وزیر بازرگانی، شبکه تخصصی ویژه برای میوه و محصولات تره باری و فاسدشدنی ایجاد خواهد شد؛ البته باید توجه داشت که قرار نیست شبکه جدیدی به شبکه های موجود اضافه شود، بلکه هدف وزارت بازرگانی این است که واحدهای صنفی میوه فروشی با هم لینک شده و یک فروشگاه زنجیره‌ای میوه روز تشکیل شود.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: وزارت بازرگانی با ایجاد این فروشگاهها به دنبال این است که یک برند خاصی مورد پشتیبانی قرار گیرد که در قالب آن، میوه با کیفت، قیمت مناسب و به صورت گسترده با شبکه توزیع مناسب به دست مردم برسد.

وی تصریح کرد: خاصیت دیگر راه اندازی این فروشگاه زنجیره ای آن است که ارتباط بلافصلی با تولیدکننده داشته و به دلیل گستردگی شبکه توزیع، هزینه‌ها پائین و کیفیت بالا و یکسان در تمامی زنجیره است. در واقع این فروشگاه زنجیره‌ای با تولیدکنندگان ارتباط مستقیم داشته و حمایت از مصرف‌کنندگان را دنبال می کند.

به گفته مدرس خیابانی، طرح پایلوت این فروشگاه زنجیره ای هم اکنون در چند استان در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: این فروشگاهها باید به صندوقهای مکانیزه فروشگاهی مجهز شده و ارتباط منطقی و ساختاری با تعاونی‌های روستایی داشته باشند، البته به صورت همزمان، تعمیم و توسعه میادین توزیع میوه و تره بار نیز در دستور کار است؛ به نحویکه وزارت بازرگانی با امضای تفاهم نامه‌ای با شورای عالی استانها، برای ایجاد مراکز و بازارچه های مستقیم عرضه میوه و تره بار هماهنگی به عمل آورده است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه ضایعات در بخشهای مختلف میوه و تره بار بسیار بالا است، خاطرنشان کرد: البته در بخش میوه و تره بار، هزینه های تبعی واقعی بسیار بالا است که البته می توان آن را با تدابیری کاهش داد.

وی افزود: هم اکنون در کشور به دلیل نبود صنایع پائین دستی قدرتمند در بخش میوه، فروشنده یا همان کشاورز، هزینه ضایعات میوه را بر قیمت میوه درجه یک سوار می کند، چرا که نمی تواند از ضایعات درآمدزایی کند، اما اگر بتواند از ضایعات درآمد کسب کند، قیمت نیز کاهش خواهد یافت.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اظهارداشت: به نظر می رسد راه اندازی فروشگاه‌های زنیجره ای خرده فروشی میوه و تعمیم میادین عرضه میوه و تره‌بار بتواند مشکل قیمت و کیفیت میوه در کشور را حل کند.