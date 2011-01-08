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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

حسینیان در گفتگو با مهر:

تمام مسائل خارجی دولت باید در وزارت امور خارجه متمرکز باشد

تمام مسائل خارجی دولت باید در وزارت امور خارجه متمرکز باشد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: باید تمام امور مربوط به سیاست خارجی کشور در وزارت امور خارجه متمرکز باشد.

روح الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به سفرهای خارجی رئیس دفتر رئیس جمهور به کشورهای مختلف و ضرورت تمرکز امور خارجه در وزارتخانه مربوط به آن در دولت گفت: طبیعی است که سیاست دولت در مسائل خارجی باید در وزارت امور خارجه متمرکز باشد.

وی افزود: وزیر امور خارجه نیز به همین دلیل در خصوص مسائل خارجی در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخگوست و از همین طریق نظارت مجلس بر روابط خارجی انجام می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: البته نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که تعیین نماینده ویژه در امور خارجه جزو حقوق و اختیارات رئیس جمهور است که در قانون اساسی به آن تصریح شده است.

وی افزود: ارسال پیام توسط آقای مشایی نیز در همین چارچوب صورت گرفته است.

حسینیان تصریح کرد: با این حال باید از پرداختن به مسائلی که در شرایط فعلی موجب اختلاف می شود خودداری کرد.

کد مطلب 1225611

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