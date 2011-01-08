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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

کامران در گفتگو با مهر:

سفرهای مقامات دولت در خارج از وزارت امور خارجه باید متوقف شود

سفرهای مقامات دولت در خارج از وزارت امور خارجه باید متوقف شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سفرهای نمایندگان دولت در خارج از چارچوب وزارت امور خارجه باید متوقف شده و وزیر امور خارجه باید به سرعت معرفی شود.

حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با انتقاد از برخی از موازی کاری ها در مجموعه دولت گفت: سفرهای خارجی دولت در خارج از چارچوب وزارت امور خارجه باید متوقف شود.

وی افزود: این گونه موازی کاری ها به هیچ عنوان به صلاح نیست و هزینه این گونه سفرها بیش از فایده آن است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توصیه من به دولت محترم این است که هر چه زودتر وزیر امور خارجه را به مجلس معرفی کرده و از تضعیف وزارت امور خارجه جلوگیری کند.

کامران گفت: به نظر من بهترین گزینه برای وزارت امور خارجه سرپرست فعلی این وزارتخانه است.

وی افزود: من امیدوارم که دولت پس از تعطیلات پایانی مجلس ایشان را به عنوان گزینه مورد نظر خود برای تصدی وزارت امور خارجه معرفی کند.

کد مطلب 1225636

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