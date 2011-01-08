سفرهای مقامات دولت در خارج از وزارت امور خارجه باید متوقف شود

حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با انتقاد از برخی از موازی کاری ها در مجموعه دولت گفت: سفرهای خارجی دولت در خارج از چارچوب وزارت امور خارجه باید متوقف شود.

وی افزود: این گونه موازی کاری ها به هیچ عنوان به صلاح نیست و هزینه این گونه سفرها بیش از فایده آن است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توصیه من به دولت محترم این است که هر چه زودتر وزیر امور خارجه را به مجلس معرفی کرده و از تضعیف وزارت امور خارجه جلوگیری کند.

کامران گفت: به نظر من بهترین گزینه برای وزارت امور خارجه سرپرست فعلی این وزارتخانه است.

وی افزود: من امیدوارم که دولت پس از تعطیلات پایانی مجلس ایشان را به عنوان گزینه مورد نظر خود برای تصدی وزارت امور خارجه معرفی کند.