الزام شرکت معلمان حق التدریس در آزمون استخدامی

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان دقیق استخدام معلمان حق التدریس در آموزش و پرورش که اوایل دیماه مجلس به آن رای داد گفت: برخی از معلمان حق التدریس که ناپیوسته در مدارس تدریس داشته اند یا به مدت یک یا دو سال به عنوان معلم شرکتی فعالیت می کردند باید در آزمون استخدامی که وزارت آموزش و پرورش مکلف به برگزاری آن شد، شرکت کنند.

نماینده مردم تهران افزود: همچنین وزارت آموزش و پرورش موظف شده که تا 6 ماه پس از تصویب قانون یعنی تا پایان تیرماه سال 1390 این آزمون را برای معلمان حق التدریس برگزار کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره زمان استخدام معلمان حق التدریسی که سابقه آنها کامل است، گفت: اما معلمانی که با مدرک کاردانی پنج سال سابقه پیوسته و کارشناسی چهار سال سابقه پیوسته دارند باید از زمان تصویب قانون تا کامل شدن ظرفیت 60 هزار نفر استخدام شوند.

بر اساس مصوبه اخیر مجلس مقرر شد تا معلمان حق‌التدریس با مدرک کارشناسی و با چهار سال سابقه و نیز با مدرک کاردانی و با پنج سال سابقه در قالب قانون استخدام 60 هزار معلم حق‌التدریسی در اولویت استخدام آموزش و پرورش قرار گیرند و در رابطه با آموزشیاران نهضت سواد‌آموزی نیز کسانی که تا کنون 60 ماه سابقه فعالیت مستمر دارند در اولویت استخدام قرار دارند.