شکایت از مادر زن برای برداشت یارانه/افزایش 30 درصدی کشف باندهای فساد

به گزارش خبرنگار مهر، متهمانی که قصد داشتند جسد متعلق به نوزادی سه ماهه با جعل گزارش دانشگاه اصفهان به جای "مومیایی" ارزشمند و تاریخی 600 میلیون تومان بفروشند، در دام پلیس گرفتار شدند.



رحمان، سرکرده باند حرفه‌ای جعل با دریافت مبالغ قابل توجه به جعل مدارک شناسایی از جمله گواهینامه و کارت پایان خدمت می‌پرداخت و متهم دوم به نام "محمد" نیز پس از شکار افراد ساده‌لوح آنها را به خانه کشانده و با فریبکاری از آنها کلاهبرداری می‌کند و متقاضیان اسناد جعلی را به "رحمان" معرفی می‌کرد.

متهمان مدعی بودند جسد مومیایی متعلق به انسانهای کوتوله "شهداد" است و قدمت چند صد ساله دارد اما کارشناسان پزشکی قانونی و میراث فرهنگی این ادعا را رد کردند و سرانجام اعضای باند اعتراف کردند پیکر نوزاد سه ماهه را در حاشیه شهر یافته و پس از مومیایی تصمیم به فروش جسد داشتند که ناکام ماندند.

سارقان معتادی که از مردم مژدگانی می گرفتند

4 سارقا با شکستن در و شیشه خودروهای متوقف شده در محله‌های مرکزی تهران، لوازم با ارزش و اسناد ومدارک مردم را به سرقت برده‌ و دقایقی بعد با مالباختگان تماس گرفته و اظهار می کردند که اسناد و مدارک وی را پیدا کرده و برای پس دادن آن مژدگانی می خواهند.

ماموران با دستگیری چهار متهم معتاد به کراک مقادیر قابل توجهی اموال و مدارک مسروقه، 100 دستگاه گوشی تلفن همراه، تعدادی دسته چک، کیف، چادر مسافرتی، لاستیک و... کشف و ضبط کردند. اعضای این باند در چندین مرحله نیز به منازل مردم دستبرد زده‌اند که تاکنون 63 مالباخته با حضور در پایگاه هشتم، اموال خود را در میان وسایل کشف شده از سارقان، شناسایی کرده‌اند.

افزایش 30 درصدی کشف باندهای فساد در کشور

سردار احمد روزبهانی با اشاره به اینکه در سالهای 88 و 89 آمار کشف باندهای فساد 30 الی 35 درصد افزایش داشته است گفت: منظور از باندهای فساد عده‌ای هستند که خانه‌های فساد را تشکیل می‌دهند و یا افرادی که پارتی‌های دوره‌ای برگزار می‌کنند که حتی در مواردی از آنها برای آن پارتی‌ها به صورت اینترنتی تا سقف 30 هزار تومان بلیط می‌فروختند که با کار اطلاعاتی محل آنها شناسایی شد و آنها دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی با اشاره به ماموریت گشت امنیت اخلاقی دربرخورد با زنان آسیب دیده گفت: این زن‌ها تحویل مقامات قضایی می‌شوند اما در جلساتی که با متولیان آنها یعنی وزارت کشور، بهزیستی، ستاد مبارزه مواد مخدر و پلیس برگزار شد، مصوب شد که مکان‌هایی برای نگهداری و حمایت از این افراد پیش‌بینی شود.

وی درباره نگاه پلیس به این افراد گفت: پلیس به‌عنوان مجری قانون بررسی می‌کند که آیاا ین زنها محتاج نان شب هستند یا خیر در واقع بعضی از این افراد احتیاجی به خود فروشی ندارند و در بهترین جای تهران بهترین ماشین را دارند و در واقع مجرم هستند اما برخی از آنها واقعا نیازمندند وبرای گذران زندگی خودفروشی می‌کنند که باید دست آنها را گرفت.

"پلیس امنیت اخلاقی" همان "گشت ارشاد" است

سردار روزبهانی با اشاره به اینکه نام این گشتها در سال 86 به این دلیل که آغاز به کار آنها بوده است و در کلمه ارشاد ماموریت آنهامشخص بود گشت ارشاد گذاشته شد اما اکنون همه مردم قانون را می‌دانند و به همین دلیل نام آن تغییر یافت.

برخورد با اراذل و اوباش، برخورد با مزاحمتهای خیابانی، آلودگی صوتی و موارد اخلاقی که در سطح خیابان دیده شود از ماموریت‌های این گشت است.

ردپای یک زن در قتل مهمانی شبانه

ساعت 3:30 بامداد 29 شهریور امسال بازپرس ویژه قتل ملارد، در جریان قتلی در بلوار طالقانی قرار گرفت. قاضی جنایی، با حضور درصحنه جنایت با جسد خونین جوانی 35 ساله مواجه شد که در اثر برخورد ضربات مرگبار به ناحیه سمت راست گلو جان خود را از دست داده بود.

کارآگاهان در بررسی‌های اولیه از شاهدان عینی که در خانه و در محل وقوع قتل حضور داشتند، دریافتند که مقتول به نام "حمید" به همراه زن جوانی به نام "فریبا" با قرار قبلی به خانه "مریم" مراجعه کرده که پس از ساعاتی پسر 26 ساله ای‌ به نام "مهدی" به خانه "مریم" وارد می‌شود.

در نیمه‌های شب "مهدی" و "حمید" بر سر موضوعی با یکدیگر درگیر شده و "مهدی"، "حمید" را با ضربات کارد آشپزخانه از پای در آورده و پس از ارتکاب قتل متواری شده بود. مهدی پس از دستگیری عنوان کرد که از حضور "حمید" در خانه "مریم" ناراحت شده و پس از درگیری لفظی درباره حضور مقتول در خانه مریم با چاقویی که از آشپزخانه برداشته بود، وی را با ضربات آن به قتل می‌رساند.



شکایت از مادرزن برای برداشت یارانه

مردی با حضور در شعبه 16 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران از مادرزنش به اتهام سرقت یارانه همسرش شکایت کرد. شاکی در اظهارات خود گفت: پس از واریز شدن یارانه‌ها، متوجه شدم سهم یارانه همسرم به حسابم واریز نشده که پس از بررسی پی بردم مادرش نام همسرم را جزو اعضای خانواده خود ثبت و یارانه وی را دریافت کرده است.

در پی این شکایت، دستور احضار مادرزن مرد شاکی صادر شد. زن میانسال پس از حضور در شعبه 16 بازپرسی دادسرا در تحقیقات گفت: دخترم با رضایت خود از من خواست نامش را در لیست خانوادگی‌مان بنویسم .

ماجرای پسری که یک روزه مدیرعامل شرکت شد!

نخستین شکایت از مدیران شرکت کلاهبرداری کاریابی "آذین عرشیا آسیا" که در حوالی میدان انقلاب فعالیت می‌کرد اوایل سال 87 در شعبه نهم بازپرسی دادسرای سعادت‌آباد مطرح شد. یکی از مالباخته‌ها در شکایتش گفته بود: از طریق آگهی با یک شرکت کاریابی آشنا شدم و پس از تماس تلفنی، در وقت معین به دفتر شرکت رفتم. یکی از کارمندان فرمی در اختیارم قرار داد و پس از تکمیل و ارائه مدارک 200 هزار تومان پول نقد پرداختم. وقتی دوباره به آنجا رفتم در کمال ناباوری با دفتر خالی شرکت روبه‌رو شدم.

پس از این شکایت پرونده در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. تا اینکه پس از یک سال "امیر" (مدیرعامل شرکت) شناسایی و دستگیر شد.

وی در بازجویی‌ها گفته بود: حدود یک سال قبل برای یافتن کار از روستایمان در غرب کشور به تهران آمدم. ساعتی پس از ورود در حوالی میدان انقلاب با جوانی به نام حمید آشنا شدم. وقتی از اوضاع و احوالم باخبر شد پیشنهاد یک کار خوب داد و با خوشرویی مرا به دفتر شرکت برد و گفت: از فردا مدیرعامل شرکت تو هستی! اما در حقیقت همه‌کاره شرکت حمید بود. اما چندی بعد او به بهانه رکود بازار و ورشکستگی دفتر را جمع کرد و دیگر خبری از او ندارم!

با اعترافات متهم، کارآگاهان مدتی بعد حمید را در تهران دستگیر کردند. اما وی در بازجویی‌ها منکر هرگونه کلاهبرداری شد و گفت که شرکت را به فرد دیگری واگذار کرده و از اتفاقات پیش آمده بی‌خبر است.

توقیف اموال متهمان پرونده نگین غرب

حجت الاسلام زرگر با اشاره به پرونده نگین غرب گفت: این پرونده به بنده محول شده که بنده نیز قبل از صدور حکم به دنبال احیای حق مردم هستم.

رئیس شعبه 36 دادگاه تجدید نظر افزود: تمامی اموال دو متهم این پرونده توقیف شده و از آن برای ساخت پروژه استفاده می شود و به تمامی افرادی که در این پروژه با آنان قرارداد بسته شده بود طبق قرارداد واحد مسکونی تعلق می گیرد.

وی تصریح کرد: در فاز اول که تا یک ماه و نیم دیگر تکمیل می شود 600 واحد مسکونی تحویل مردم داده شده و تا سال دیگر نیز 900 واحد مسکونی دیگر ساخته و تحویل می شود.