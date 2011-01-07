  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

مخالفت با تغییرنام لیگ و حذفی/

سازمان لیگ نامگذاری یک جام با نام ریاست جمهوری را بررسی می‌کند

سازمان لیگ نامگذاری یک جام با نام ریاست جمهوری را بررسی می‌کند

سازمان لیگ برتر نامگذاری یکی از مسابقات سراسری فوتبال کشور و یا برگزاری یک تورنمنت بین المللی را به نام "جام ریاست جمهوری" بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد برگزاری جام ریاست جمهوری از سوی سازمان تربیت بدنی به سازمان لیگ ارائه شده و قرار است مسئولان سازمان لیگ برتر نسبت به نامگذاری یکی از مسابقات فوتبال باشگاهی کشور تصمیم گیری کنند.

عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر افزود : در نشستی با حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی پیشنهاد برگزاری این جام مطرح و قرار است این موضوع در هیئت رئیسه سازمان لیگ مطرح و پیرامون آن تصمیم گیری شود.

محمدی اضافه کرد: با توجه به اینکه لیگ برتر با نام "خلیج فارس" برگزار می شود و این نامگذاری برای ماندگار ماندن این نام در سطح منطقه و جهان مد نظر است و ابعاد سیاسی و بین المللی دارد و از سوی دیگر مسابقات جام حذفی با نام آزاد سازی خرمشهر و برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره حماسه آفرینی ها و دلاورمردیهای جوانان پرشور و انقلابی در دفاع از کشور برگزار می شود، تغییر نام این دو جام امکان پذیر نیست.

رئیس سازمان لیگ برتر تصریح کرد: با این شرایط درصدد هستیم تورنمنتی را نظیر جام ولایت با نام ریاست جمهوری برگزار کنیم و نظیر بسیاری از کشورهای آسیایی این جام را در رقابت هایی غیر از لیگ و جام حذفی نامگذاری کنیم.      

کد مطلب 1225736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها