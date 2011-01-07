به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد برگزاری جام ریاست جمهوری از سوی سازمان تربیت بدنی به سازمان لیگ ارائه شده و قرار است مسئولان سازمان لیگ برتر نسبت به نامگذاری یکی از مسابقات فوتبال باشگاهی کشور تصمیم گیری کنند.

عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر افزود : در نشستی با حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی پیشنهاد برگزاری این جام مطرح و قرار است این موضوع در هیئت رئیسه سازمان لیگ مطرح و پیرامون آن تصمیم گیری شود.

محمدی اضافه کرد: با توجه به اینکه لیگ برتر با نام "خلیج فارس" برگزار می شود و این نامگذاری برای ماندگار ماندن این نام در سطح منطقه و جهان مد نظر است و ابعاد سیاسی و بین المللی دارد و از سوی دیگر مسابقات جام حذفی با نام آزاد سازی خرمشهر و برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره حماسه آفرینی ها و دلاورمردیهای جوانان پرشور و انقلابی در دفاع از کشور برگزار می شود، تغییر نام این دو جام امکان پذیر نیست.

رئیس سازمان لیگ برتر تصریح کرد: با این شرایط درصدد هستیم تورنمنتی را نظیر جام ولایت با نام ریاست جمهوری برگزار کنیم و نظیر بسیاری از کشورهای آسیایی این جام را در رقابت هایی غیر از لیگ و جام حذفی نامگذاری کنیم.