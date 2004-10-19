آغاز زود هنگام انتخابات رياست جمهوري در چند ايالت آمريكا

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روز نامه نيويورك تايمز ، فلوريدا يكي دهها ايالتي است كه ساكنينش اجازه يافته اند پيش از روز انتخابات در راي گيري شركت كنند و يكي از چهار ايالت مشكل سازي است كه روند انتخابات از روز گذشته در آن آغاز شده است .



چند ايالت مشكل ساز كه انتخابات پيش از موعد در آنها آغاز شده شامل آيووا ، نوادا و نيو مكزيكو است .



مشكلاتي كه تا كنون در حوزه هاي راي گيري فلوريدا به وجود آمده است شامل خراب شدن سيستم كامپيوتر يكي از دستگاههاي راي گيري ، شكايت راي دهندكان در باره نقص داشتن برگه هاي راي گيري مي باشد . اما هيچ گزارشي از مشكلاتي كه درانتخابات رياست جمهوري سال 2000 آمريكا بوجود آمد گزارش نشده است . در آن زمان مشكلاتي در باره دستگاههاي راي گيري ATM گزارش شد كه موجب شد آراء در اين ايالت دوباره شمارش شود .



راي گيري پيش از موعد در فلوريدا چنين اعلام شده كه براي جلوگيري از صفهاي طويل در روز انتخابات يعني دوم نوامبر مي باشد اما در راي گيري فلوريدا بسياري در صفهاي طولاني كه يكساعت به طول انجاميد ايستادند .



بنابر اين گزارش از روز گذشته راي گيري در ايالتهاي تكزاس ، كلرادو و آركانزاس نيز آغاز شد .



منتقدان مي گويند كه افزايش زمان راي گيري تقلب در انتخابات را افزايش مي دهد و برخي گروهها از راي دهندگان خواسته اند كه از برگه هاي راي گيري براي شركت در انتخابات استفاده كنند به خاطر اينكه نگرانيهاي زيادي در باره دستگاههاي حس گر انتخاباتي و احتمال باز شماري آراء وجود دارد . در انتخابات نوامبر راي دهندگان مي توانند از دو روش راي گيري يعني دستگاههايي با صفحه حسگر و برگه راي گيري استفاده كنند .





