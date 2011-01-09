فعالیت 40 هزار وبلاگ دینی در کشور/ بیشتر بلاگرهای دینی مرد هستند

دکتر امیدعلی مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تحقیقی که سال 88 با حمایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در مورد وبلاگ نویسی دینی انجام شده است، گفت: در این تحقیق تعداد زیادی از وبلاگهای دینی در حوزه ادیان رسمی مورد تأیید قانون اساسی ایران و همچنین گرایشها و فرقه های نوظهور مورد بررسی قرار گرفت .پ

وی افزود: در جریان تحقیق متوجه شدیم یک جریان دینی در فضای سایبر به زبان فارسی بسیار فعال به پردازش اطلاعات و شکل گیری افکار عمومی در ایران و کشورهای فارسی زبان کمک می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه سوره به آمارهای به دست آمده در این تحقیق اشاره کرد و گفت: دو میلیون وبلاگ در کشور ثبت شده که از این تعداد 400 هزار وبلاگ فعال هستند که از میان آنها 40 هزار وبلاگ دینی در فضای سایبری ایران مشغول هستند.

وی از نظر جنسیت بیشتر بلاگرهای دینی را مرد اعلام کرد و افزود: در بررسی وبلاگهای فعال در امور دینی به طور تقریب 45 درصد این وبلاگها شیعه، 14 درصد اهل سنت، 12 درصد زرتشتی، 17 درصد مسیحی، 10 درصد یهودی بودند.

دکتر مسعودی نظارت در فضای وبلاگ را بسیار مشکل خواند و در عین حال گفت: در بررسیهای خود در مورد موضع گیری های فرقه ای و سیاسی وبلاگهای دینی به این نتیجه رسیدیم که حدود 50 درصد وبلاگها موضع مثبت نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند و 43 درصد مواضع خنثی و 4 درصد مواضع منفی دارند به همین دلیل است که نظام جمهوری اسلامی ایران احساس نگرانی ندارد.

وی به ساختار مطالب وبلاگهای دینی اشاره کرد و گفت: 49 درصد مطالب دینی است، 22 درصد فرهنگی، 12 درصد سیاسی و 6 درصد اجتماعی و 4 درصد شعر و هنر است.

استاد علوم ارتباطات تشویق را بهترین ابزار برای ارتقای محتوای وبلاگهای دینی دانست و گفت: کاری که برخی روحانیون وبلاگ نویس در قم انجام دادند با رویکرد تشویقی بهتر جواب می دهد چراکه رویکرد سلبی باعث دلسردی می شود.