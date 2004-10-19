راديو رمضان گلاسكو فعاليت خود را آغاز كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر"، اين ايستگاه راديويي قصد دارد درك بهتري از اسلام ارائه دهد و غير مسلمانان را ترغيب به شنيدن برنامه هاي آن در ساعت 8 تا 9 صبح هرروز كند، چراكه در اين ساعت از روز برنامه هاي راديو به طور خاص با هدف دعوت غير مسلمانان به اسلام و معرفي اين دين الهي طرح ريزي شده است.

از ديگر برنامه هاي اين راديو مي توان به برنامه ويژه افطار در ساعت 16:30 دقيقه و برنامه زنده شامگاهي در ساعت 21:45 دقيقه اشاره كرد.



راديو رمضان گلاسكو به دليل برگزاري برنامه هاي خيريه آخر ماه از شهرت خاصي برخوردار است. هرساله در اين برنامه تقريباً مبلغي معادل 50 هزار يورو براي اهداف انسان دوستانه و كمك به افراد نيازمند جمع آوري مي شود.

"حقاني" رئيس ايستگاه راديويي گلاسكو گفت : دين از نظر مسلمانان، در تمام طول سال از اهميت به سزايي برخوردار است اما ماه رمضان اهميت خاصي براي مسلمانان دارد. مردم در طي اين ماه از لحاظ معنوي به آگاهي مي رسند و اين نياز در ميان آنان حس مي شود كه آنان مي خواهند به بازتاب اين آگاهي درميان مردم نيز گوش دهند. راديو رمضان تمام تلاش خود را براي پاسخگويي به اين نياز مبذول مي دارد.

وي افزود: ما از غيرمسلمانان دعوت مي كنيم به اين راديو گوش دهند تا علاوه بر آشنايي با اسلام بدانند جامعه مسلمانان به چه مواردي اعتقاد داشته و صحبت مي كنند.

راديو رمضان كاري مشترك از انجمن اسلامي انگلستان و انجمن مسلمانان انگلستان و انجمن رسالت اسلامي انگلستان است.

