خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: اکثر فروشندگان معتقدند فروش هفتگی کتاب تفاوت چندانی با هفته گذشته نداشته است. گروه دیگری از فروشندگان فروش این هفته را نسبت به هفته پیش بدتر توصیف می‌کنند اما مسلم است که بازار کتاب هنوز از رخوت و سکون درنیامده است.

این هفته فروشگاههای کتاب نسبتا خلوت و کم رفت و آمد بودند و فروش پایین تری در اکثر فروشگاه‌ها به‌ دست آمد که البته برای بعضی از فروشندگان این میزان افت فروش امری عادی است. در ادامه میزان و چگونگی فروش هفتگی کتابفروشی های خیابان انقلاب و خیابان کریم خان زند تهران می‌آید.

وقتی وارد فروشگاه انتشارات ثالث شوید شلوغی و پرشوری همیشگی را در آن نمی‌بینید. مسئول فروشگاه هم به خلوتی آن اشاره می‌کند و می گوید: این تعداد مشتری کم بی سابقه است. در این موقع از روز همیشه فروشگاه پرجنب و جوش بود.

او برای معرفی کتابهای پرفروش هفته در میان قفسه های کتاب پیش می رود تا به بخش کتابهای شعر می رسد. کتابهای "تو و جاده هم دستید" سروده کیوان مهرگان، "کبریت خیس" سروده عباس صفاری و "من یک پسر بد بودم" رسول یونان را از قفسه بیرون می کشد و می گوید: شعرهای رسول یونان و عباس صفاری همیشه خوب می‌فروشند. "دو استکان عرق چهل گیاه" علیرضا راهب نیز این هفته خوب به فروش رفت.

وی گفت: فروش کتابهای شعر در 4 روز پایانی این هفته کمی رونق گرفت و نسبت به هفته قبل در جایگاه بهتری قرار گرفت. این هفته نیز مانند هفته گذشته فروش زیاد مناسب نبود و فروشگاه تعداد مشتریان زیادی را به خود ندید فقط در بعد از ظهرها حضور مخاطبان در فروشگاه پررنگ تر شد.

مسئول فروش کتابفروشی ثالث دیگر عنوانهای پرفروش این هفته را چنین برشمرد: "ظرافت جوجه تیغی" نوشته موریل باربری با ترجمه مرتضی کلانتریان، "یادداشت های پنج ساله" نوشته گابریل گارسیا مارکز با ترجمه بهمن فرزانه، "از این لحاظ" نوشته نجف دریابندری، "ابر ابله" نوشته ارلند لو با ترجمه شقایق قندهاری،‌"آلیس" نوشته یودیت هرمان با ترجمه محمود حسینی زاد و "پرسه زیر درختان تاغ" نوشته علی چنگیزی.

کتاب "قدرت" نوشته راندا برن با ترجمه نفیسه معتکف در حوزه روانشناسی کتاب پرفروش این هفته کتابفروشی ثالث است. کتاب "برو ولگردی کن رفیق" نوشته مهدی ربی نیز به دلیل تصاحب جایزه روزنامه‌نگاران و منتقدان مطبوعات با استقبال مخاطبان روبرو شد و به اتمام رسید.

فروشگاه انتشارات یساولی به طور تخصصی مرکز فروش آثار هنری است. این فروشگاه بیشتر عرضه کننده کتابها و آثار مربوط به نقاشی، خطاطی، عکاسی و ... است. با این حال کتابهای عمومی هم در این ویترین این فروشگاه به چشم می‌خورد.



مسئول این فروشگاه میزان فروش محصولات مربوط به حوزه تخصصی این فروشگاه را نسبت به هفته گذشته زیاد متفاوت ندانست و گفت: کتابهایی که چاپ انتشارات یساولی باشد در این فروشگاه خوب می‌فروشد و کتابهای عمومی به صورت تکفروشی به فروش می‌رسند.

وی گفت: امروز کتاب در جامعه ما کالای غریبی است و از نیازهای اولیه مردم به حساب نمی‌آید. برخی از مراجعه کنندگان با مشاهده قیمت 2000 تومانی یک کتاب تعجب کرده و انتظار دارند عرضه کتاب به صورت رایگان باشد.

افت فروش فعلی امری معمول است

وقتی وارد مغازه نشر آبی در خیابان کریم خان می‌شوم فروشنده را تنها پشت میزی می‌بینم که کتاب تاریخی و قطوری را با حوصله ورق می‌زند. او سهم کتابهای خاطرات و تاریخی را در این مغازه بیشتر از دیگر کتابها می‌داند. فلسفه، رمان و روانشناسی در رتبه های بعدی فروش قرار دارند.

او افت فروش را امری معمول می‌داند و معتقد است در مقایسه با هفته های پیشین افت چندانی حس نمی‌شود اما نسبت به ماههای گذشته فروش این کتابفروشی یک روند نزولی را طی کرده است.

این فروشنده کتابهای "دفترچه خاطرات و فراموشی و مقالات دیگر" و "ظلم، جهل و برزخیان زمین" هر دو از محمد قائد، "تاریخ ایران مدرن" نوشته یرواند آبراهامیان با ترجمه محمدابراهیم فتاحی، "از نشانگان خودلذت ببرید" نوشته اسلاوی ژیژک با ترجمه فتاح محمدی را به عنوان پرفروشهای این هفته فروشگاه نشر آبی معرفی کرد.

اما در فروشگاه انتشارات امیرکبیر در خیابان انقلاب بیشترین سهم فروش متعلق به کتب دانشگاهی و تست زنی است. مسئولین این فروشگاه دلیل این امر را نزدیک بودن ایام امتحانات دانشگاهها عنوان کردند. فارغ از فروش کتب دانشگاهی بیشترین رتبه فروش در این فروشگاه به ترتیب متعلق به کتابهای تاریخی، رمان و شعر است و ژانر روانشناسی کمترین میزان فروش این هفته را در فروشگاه امیرکبیر به خود اختصاص داد. سه گانه اشعار فاضل نظری هم مانند هفته گذشته فروش خوبی در این فروشگاه داشت.

رمان، فلسفه و شعر نیز بیشترین سهم فروش فروشگاه انتشارات مولی در این هفته را داشتند. "افکار هگل" نوشته کریم مجتهدی، "عبرتگاه تاریخ" نوشته اسماعیل آذر، "تفسیر سوره نور و واقعه" تالیف ملاصدرا، "فسلفه میان حال و آینده" نوشته محمد ضیمران و "ما نباید بمیریم" سروده سیدعلی صالحی از کتابهای شاخص پرفروش این کتابفروشی هستند. "خشونت" و "از نشانگان خود لذت ببرید" نوشته اسلاوی ژیژک، تالیفات محمد قائد و کتابهای غزالی نیز از کتابهای پرفروش این فروشگاه هستند.

سه گانه فاضل نظری همچنان خوب می فروشد

یکی از فروشندگان کتابفروشی مولی میزان فروش را نسبت به هفته گذشته چندان متفاوت ندانست و گفت: تعداد مشتریها کم شده است اما میزان فروش نوسان چندانی نداشته است. کتابهای شعر شمس لنگرودی و احمد شاملو، سه گانه فاضل نظری در میان کتابهای شعر و "شبهای روشن" نوشته فئودور داستایوفسکی، "سمفونی مردگان" نوشته عباس معروفی و "یوسف آباد خیابان سی و سوم" نوشته سینا دادخواه و "رام کننده" نوشته محمدرضا کاتب در میان کتب داستان و رمان بیشترین فروش را داشتند.

در کتابفروشی نشر چشمه نیز بیشترین سهم فروش متعلق به کتابهای داستان و رمان بود. از دوم تا نهم دی کتابهای "شبهای روشن" نوشته فئودور داستایوفسکی با ترجمه سروش حبیبی با 88 جلد، "نگران نباش" نوشته مهسا محب علی با 79 جلد و "احتمالا گم شده ام" نوشته سارا سالار با 42 جلد بیشترین میزان فروش را داشته اند.

"یوسف آباد خیابان سی و سوم" نوشته سینا دادخواه، "برو ولگردی کن رفیق" نوشته مهدی ربی، " شیطان" نوشته لیو تالستوی با ترجمه سروش حبیبی، " چهل سالگی" نوشته ناهید طباطبایی، " سعادت زناشویی" و " مرگ ایوان ایلیچ" نوشته لیو تالستوی با ترجمه سروش حبیبی، "رام کننده" نوشته محمدرضا کاتب، " شبانه ها: پنج داستان موسیقی و شب" نوشته کازئو ایشی گورو با ترجمه علیرضا کیوانی نژاد و " ارباب و بنده" نوشته لیو تالستوی با ترجمه سروش حبیبی بیشترین فروش را در کتابفروشی نشر چشمه داشته اند.

بازارچه کتاب خلوت است

بازارچه کتاب این روزها نسبت به گذشته خلوت تر است و فقط می توان کتابخوانها و اهالی کتاب را این روزها در این محل پیدا کرد. مسئول فروش فروشگاه نشر ققنوس ضمن تائید این موضوع گفت: فروش این هفته بدتر از هفته گذشته بود. بخش رمان، ادبیات و شعر فروش بدی داشتند و فروش کتابهای کودک کمی بهتر از کتب بزرگسال بود.

مسئول فروش فروشگاه ققنوس گفت: مجموعه کتابهای "شخصیتهای تاثیرگذار" که سیاسی محسوب می شوند در این هفته خوب فروختند و هر عنوان این مجموعه حدود 30 الی 35 جلد به فروش رفت. این موضوع ناشی از ژانر این کتابها است چون کتابهای سیاسی این روزها با اقبال خوبی روبرو می‌شوند.

وی گفت: تردد مشتری این روزها در بازارچه کتاب بسیار ناچیز است و در این هفته از یکشنبه تا سه شنبه افت شدیدی در فروش داشتیم. "سمفونی مردگان" نوشته عباس معروفی، "رز گمشده" نوشته سردار ازکان با ترجمه بهروز دیجوریان و "یادداشت های پنج ساله" نوشته گابریل گارسیا مارکز نسبت به دیگر کتابها فروش خوبی داشتند.

در یک جمع بندی نمی توان تفاوت زیادی میان فروش کتاب در این هفته و هفته گذشته قائل شد. طبق شواهد و گفتگوها میزان فروش کتاب در کتابفروشی های اصلی پایتخت یا بر منحنی نزولی و یا بر خط راست حرکت می کند. واضح است که بازار کتاب برای پویایی نیاز به یک تلنگر و تحول اساسی دارد.

--------------------------------------------------------------

گزارش: صادق وفایی