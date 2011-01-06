فک پلمپ یک واحد آلاینده در ملارد و نگرانی شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پیش از این فرماندار سابق ملارد در گفتگو با خبرنگاران از تعطیلی این واحد تبدیلات شیمیایی به علت آلودگی هوا و بوی تعفن خبر داده بود اما مشخص نیست به چه علت پس از سه هفته این واحد آلاینده کار خود را از سر گرفته است.



به گفته فرماندار سابق ملارد، شهروندان بارها به صورت مکتوب و شفاهی نسبت به استقرار یک واحد آلاینده صنعتی در محل سکونت خویش گلایه کرده اند و پلمپ این واحد آلاینده تولیدی نیز با هماهنگی مقامات قضائی صورت پذیرفته است.



به باور کارشناسان، زمانی که پلمپ یک واحد تبدیلات شمیمایی به تائید مراکز ذیصلاح می رسد، مسلما نقصی در کار است که مجوز تعطیلی صادر می شود و تصور نمی شود بتوان تمام مشکلات را ظرف سه هفته برطرف کرد.



همچنین شهروندان ساکن در روستاهای مهرآذین، ویلادشت و مهرچین که قدمتی دهها ساله دارند، در تماس های جداگانه با تحریریه مهر اظهار داشته اند؛ دور جدید فعالیت این واحد تولیدی با مشکلات سابق همراه است و هیچ اصلاحی در کار نیست.



رحیمی یکی از شهروندان ساکن در روستای مهرآذین در گفتگو با مهر اظهار داشت: اکثر ساکنان منطقه در اثر آلودگی ناشی از فعالیت این واحد صنفی به سرگیجه و حالت تهوع مبتلا شده اند.



وی اضافه کرد: پس از سه سال پیگیری مداوم، سه هفته ای بود که ریه های ساکنان منطقه از هوای پاک استنشاق می کرد اما به یکباره تمام رشته ها پنبه شد و باز روز از نو و روزی از نو؛ هوای آلوده و بوی تعفن و جان 5 هزار نفر ساکن روستای اطراف!



شهروند دیگری ساکن در روستای ویلادشت به مهر گفت: باید با کسانی که مجوز فعالیت دوباره این واحد آلاینده شیمیایی را صادر کرده اند به شدت برخورد کرد و این مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است.



وی از مسئولان محیط زیست خواست ساعتی را مهمان خانه اهالی روستاهای مهرآذین، ویلادشت و مهرچین ملارد باشند تا معنای واژه هایی چون سرگیجه، عدم تعادل در راه رفتن، سرفه های پیاپی، حالت تهوع و استفراغ و... برایشان ملموس تر شود و سپس مجددا تصمیم بگیرند که فعالیت یک واحد آلاینده شیمیایی در قلب هزار و 500 خانوار صحیح است یا نا صحیح ؟



امید می رود با یادآوری این مشکل در گزارش فوق، موضوع پیگیری رسانه ای شود و مسئولان محیط زیست استان هر چه سریعتر مجددا نسبت به پلمپ واحد مذکور اقدام نمایند.