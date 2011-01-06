گرفتگی و بارش در آسمان ؛ دزدی و تقلب روی زمین!

به گزارش خبرنگار مهر، خورشید گرفت، شهابهای آسمانی بی خبر از همه جا وارد جو زمین شدند غافل از اینکه کابلهای مخابراتی در زمین به سرقت رفت. گوشیهای ایرانی کپی شد، زلزله آمد و توسعه اینترنت پرسرعت متوقف شد اینها خبرهایی از دانش و فناوری در هفته ای که گذشت است.

خورشید گرفت ؛ آسمان شهاب باران شد

وقوع دو پدیده نجومی خورشیدگرفتگی و بارش شهابی بی شک مهمترین خبر دانش و فناوری در هفته ای که گذشت بود. بارش شهابی در ساعت 5 بامداد روز سه شنبه رخ داد و پدیده خورشید گرفتگی نیز بین ساعتهای 11 تا 5/2 بعدازظهر همان روز که در سراسر کشور هم قابل مشاهده بودند.

بارش شهابی از برخورد شهابها با جو زمین نشات می گیرد و هنگامی که تعداد زیادی از شهابها در طول چند روز وارد جو زمین شوند، بارش شهابی رخ می دهند . این بارش شهابی که طبق تقسیم بندیهای جدید انجمن بین المللی نجوم در صورت فلکی عوا (بادبادک بزرگ آسمان) مشاهده شد به بارش شهاب ربعی معروف است که تعداد شهاب های مشاهده شده آن در هرثانیه حدود 120 شهاب بود.

همزمان با بارش شهابی، خورشید گرفتگی جزیی هم اتفاق افتاد که کمترین میزان آن در زاهدان و بندرعباس با حدود 17 درصد گرفتگی و بیشترین میزان آن که حدود 85 درصد سطح خورشید را پوشاند از کشورهای اسکاندیناوی قابل رصد بود. در تهران این پدیده در ساعت 11 و 22 دقیقه آغاز شد و در ساعت 12 و 51 دقیقه بیشترین گرفت را به همراه داشت.

کابلهای مخابراتی دزدیده شد



به گزارش مهر، دزدی کابلهای مخابراتی که موضوع تازه ای نیست و تقریبا هر چند هفته یکبار خبری از آن شنیده می شود این هفته هم باعث شد تا ارتباط 3 هزار مشترک تهرانی قطع شود. البته بیشترین سرقت انجام شده مربوط به کابل های مخابراتی تهران به اردیبهشت ماه امسال برمی گردد که چندین فقره سرقت کابل در فاصله حدود دو هفته به سریالی دنباله دار تبدیل شد. نتیجه این ماجرا قطعی و اختلال در ارتباط بیش از 15 هزار مشترک تهرانی و متضرر شدن پیمانکاران نگهداری مراکز مخابراتی بود.



گفته شده هر یک متر کابل کانالی 2400 زوج سیم حدود 8 کیلوگرم وزن دارد که با توجه به آنکه یک تخته کابل حدود 250 متر و قطر کابل نیز حدود 10 سانتیمتراست وزنی حدود 4 تن را به همراه خواهد داشت که به این راحتیها قابل سرقت نیست.



پلاسما نخرید؛ LED بخرید

بحث هدفمندی یارانه ها و راهکارهای استفاده بهینه از انرژی های موجود باعث شد گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر برای اطلاع رسانی از برق مصرفی لوازم صوتی تصویری به جدول مصرف برق انواع تلویزیون سری بزند تا مشخص شود که تلویزیون پلاسما پرمصرفترین لوازم صوتی تصویری است.

هم اکنون بیش از 95 درصد خانواده های ایرانی در خانه های خود تلویزیون دارند که روز به روز هم میزان استفاده آنها از تلویزیونهای با وضوح تصویر بالا که برق مصرفی آنها بسیار بیشتر از تلویزیونهای قدیمی است در حال افزایش است. اما باید توجه کرد که تلویزیونهای پلاسما بیشترین مصرف برق را دارند ، بعد از آن LCD ها بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده و مصرف برق تلویزیونهای LED از دیگر مدلها به صرفه تر است.

چینی‌ها گوشی‌های ایرانی را هم کپی کردند!

در بازار گوشی موبایل که همچنان بحث کپی و تقلب و قاچاق داغ است این بار چینی ها گوشی های کاملا تولیدی ایرانی ها را کپی کردند تا نشان دهند که در صنعت کپی برداری در دنیا حرف اول را می زنند. به گفته رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباط همراه اروند گویا ، گوشی‌های چینی تازه وارد مشابه گوشی‌های تولید شده GLX است که با نام مشابه CLX در بازار عرضه می شود و کیفیت بسیار پایینی نسبت به مدل های مشابه ایرانی دارد.

عبدالرضا مریداوی با تاکید بر اینکه مارک و برند این گوشی‌ها دقیقا مشابه گوشی‌های GLX کپی شده به خریداران هشدار داد که فریب این شباهت ظاهری را نخورند و به مسئولان هم هشدار داد که این اتفاق می تواند یپامدهای بسیار منفی و ناخوشایندی برای صنعت تولید داخل داشته باشد.

توسعه ADSL به آخر خط رسید

ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت که تا به حال همکاری نکردن شرکت مخابرات برای در اختیار قراردادن فضا و امکانات را مانع توسعه ADSL عنوان می کردند این بار اعلام کردند که به آخر خط رسیده و به دلیل کمبود پهنای باند اینترنت و همکاری نکردن مخابرات و زیرساخت برای اختصاص این پهنای باند ، دیگر ADSL نمی دهند و به تعبیری توسعه اینترنت پرسرعت را متوقف کرده اند. این شرکتها همچنین نسبت به افت کیفیت اینترنت پرسرعت با وضعیت فعلی هم هشدار دادند.

این در حالی است که طبق اهداف درنظر گرفته شده برای برنامه پنجم توسعه باید تا سال 95 بیشتر از 50 درصد خانوارهای ایرانی اینترنت پرسرعت داشته باشند اما تاکنون تنها 700 هزار نفر موفق شده اند از اینترنت پرسرعت به معنای واقعی استفاده کنند.



دستگاه تعیین وضعیت ماهواره طلوع ساخته شد

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اجرای پروژه تحقیقاتی موفق به طراحی و ساخت دستگاه تعیین و کنترل ماهواره "طلوع" در فاز آزمایشگاهی شدند که این پروژه ، پس از دستیابی پژوهشگران به دانش فنی طراحی و ساخت ماهواره و به دنبال دستیابی به سایر فناوریهای نرم افزاری و سخت افزاری فضایی در دستور کار این تیم پژوهشی قرار گرفت.

همانطور که می دانیم ماهواره طلوع اولین ماهواره سنجش از راه دور ایران است که در 14 بهمن سال 1388- روز ملی فناوری ماهواره ای- رونمایی شد. این ماهواره توسط ماهواره بر "سیمرغ" قابل پرتاب است و دارای فناوریهایی مانند محموله تصویربرداری، کنترل وضعیت مکانیزم ها و سلولهای خورشیدی است. ماموریت اصلی اش هم تصویربرداری تک طیفی با تفکیک پذیری 50 متر، ذخیره و ارسال داده های تصویر به ایستگاههای زمینی عنوان شده است.

جهش شیمی ایران در آستانه سال جهانی شیمی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه نامگذاری سال 2011 با عنوان سال جهانی شیمی را تصویب کرد که براساس آن در این سال علاوه بر تاکید بر اهمیت علم شیمی در حفظ و پایداری منابع طبیعی از فعالان این حوزه نیز قدردانی شود. در همین حال اعلام شد که ایران بر اساس آمارها از نظر تعداد چاپ مقالات شیمی در مجلات بین‌المللی رتبه 18 جهان و در منطقه در همه شاخه های شیمی رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

آمارهای موجود از وضعیت ایران در حوزه شیمی نشان می دهد که محققان کشور در سالهای اخیر جهش هایی در این حوزه داشتند به نحوی که در سال 2008 در رشته پلیمر که یکی از زیرشاخه های شیمی است رتبه دهم دنیا را از آن خود کردند.