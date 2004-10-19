عكسي از يك نقاشي ديواري فلسطيني



عكس خبرگزاري رويتراز عبور يك زن مسلمان فلسطيني از برابر يك نقاشي ديواري اعتراضي

به گزارش خبرنگارتجسمي مهر از رويتر يك زن فلسطيني باكودكش از برابر يك نقاشي ديواري اعتراضي از مسجد الاقصي اورشليم در اردوگاه پناهندگان جبليه عبور مي كند .

نوار غزه از زمان آغاز رياست جمهوري آريل شارون همواره محل خشونت هاي بسياري بوده است كه باعث ايجاد نوعي هنر اعتراضي در بين هنرمندان فلسطيني شده است . اين هنرمندان با كمترين چشمداشتي همواره دوشادوش مبارزان و رزمندگان فلسطيني براي رساندن نواي برحق مردم و صاحبان اصلي فلسطين به جهانيان كوشيده اند .

هنر اعتراضي فلسطينيان بدون آن كه به دنبال مباحث آوانگارد و فلسفه هاي غير كاربردي هنري باشد ، همواره به دنبال برقراري ارتباطي ساده و گويا با مخاطب جهاني خود بوده است . اين هنر نشانگر مظلوميت و خواسته هاي برحق مردم فلسطين است .

نقاشي ديواري يكي از انواع تاثير گذار هنري است كه همواره به دنبال بيان حقيقت توسط هنرمندان متعهد اجرا شده است . عكس خبرگزاري رويتر از يك نقاشي ديواري در نوار غزه نمونه اي از اينگونه تلاش هاي هنرمندان گمنام فلسطيني است .