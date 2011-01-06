اقتصاد ایران شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان را به لحاظ صادرات نفت و گاز دارد که درسال 2010 این صادرات 60 درصد درآمد دولت را شامل شد و به رغم گزارش صندوق بین المللی پول درباره رشد 2.5 درصدی اقتصاد ایران در سال 2009، بسیاری از رسانه های بیگانه درادامه جوسازی های خودعلیه جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای انحراف افکارعمومی جهان درباره قابیلت های بالقوه این کشور از جمله دارا بودن سومین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز جهان تلاش می کنند.

از سوی دیگر درحالی که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره بر شفافیت برنامه هسته ای ایران تاکید کردند، آمریکا و اتحادیه اروپا در ادامه خصومت ورزی های خود علیه جمهوری اسلامی شایعاتی را درباره ساخت سلاح هسته ای از سوی این کشور مطرح می کنند تا از طریق بتوانند از سهم مبادلات تجاری دیگر کشورها با ایران بکاهند.

درهمین حال کنگره آمریکا درماه دسامبرلایحه مجازاتهای جدید ایران به منظور متوقف کردن برنامه اتمی این کشور راتصویب کرد اما بسیاری ازکشورها با بی اعتنایی به اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان رابطه تجاری خود را با این کشور حفظ کرده اند.

البته در حالی که آمریکا با بهانه قرار دادن برنامه هسته ای ایران توانسته ‌سهم ‌کشورهای ‌اتحادیه ‌اروپا را در تجارت با ایران ‌کاهش ‌دهد، دراین میان ‌هند، ‌ترکیه،کره ‌جنوبی، ‌امارات ‌متحده ‌عربی ‌وجمهوری ‌آفریقای ‌جنوبی، ‌بزرگ ‌ترین ‌شرکای‌بازرگانی ‌و ‌اقتصادی ‌ایران در سال 2009 ‌بودند.

البته با وجود تلاشهای آمریکا برای اعمال فشارهای بیشترعلیه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه با بی توجهی به تحریم ها همچنان روابط تجاری خود را با ایران ادامه می دهند. چین و روسیه تاکید کردند که بخش انرژی ایران همچنان به روی روابط تجاری با این دو کشور باز است.

ایران سومین و بزرگترین تامین کننده نفت چین است و پکن سرمایه گذاری های گسترده ای را در میدان های نفتی و پالایشگاه های این کشور انجام داده است.

از سوی دیگر "آلکساندر دیوکف" رئیس شرکت دولتی "گازپروم" روسیه اعلام کرده که قصد دارد به رغم تحریم های آمریکا به استخراج نفت در ایران و همکاری با این کشور ادامه دهد. گازپروم و شرکت ملی نفت ایران پیشتر تفاهمنامه ‌ای امضا کرده بودند که در آن اهداف شرکت های دو طرف برای همکاری در مورد بهره برداری از میادین "آذر" و "شنگوله" در ایران بیان شده بود.

همچنین درحالی که ایالات متحده بارها نگرانی خود را درباره پروژه چند میلیارد دلاری خط لوله صلح ابراز کرده، این پروژه 8 میلیارد دلاری میان تهران و اسلام آباد امضا شده و تا سال 2014 اجرایی می شود که همین موضوع خشم مقامات آمریکایی را برانگیخته است.

ایران تاکنون احداث 900 کیلومتر خط لوله گاز 56 اینچی از عسلویه تا ایرانشهر را به پایان رسانده و با این حساب فقط 250 کیلومتر خط لوله دیگر لازم است تا انتقال گاز ایران به پاکستان اجرایی شود. خط لوله گاز ایران میدان پارس جنوبی را به ایالت های سند و بلوچستان پاکستان متصل می کند و پس ازتکمیل روزانه 750 میلیون فوت مکعب گاز به این کشورصادر می شود.

ترکیه نیز با بی اعتنایی به تاثیر تحریم های شورای امنیت بر روابط تجاری آنکارا- تهران اعلام کرده که همچنان به مبادلات نفتی خود با ایران ازطریق بخش خصوصی ادامه می دهد.هم اکنون ایران با فروش سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه، پس از روسیه دومین کشور صادر کننده گاز به این کشور محسوب می شود.

از سوی دیگر کره جنوبی پنجمین مشتری خارجی نفت خام ایران است که 10 درصد از احتیاجات نفتی خود را از این کشور تامین می کند. روابط تجاری تهران-سئول در سال 2008 به ارزش 10 میلیارد دلار بوده است و ایران در جولای 2009 روزانه 157 هزار بشکه نفت خام به کره جنوبی صادر کرد که این موضوع نشان می دهد سئول هم اکنون در حال شناسایی مسیرهایی برای احیای روابط تجاری خود با تهران در بخشهایی که تحت تحریم قرار ندارند، است.

همچنین تهران و دهلی نو رابطه طولانی مدتی را با یکدیگر در زمینه انرژی دارند و دهها سال است که ایران به هند نفت خام می فروشد. رشد اقتصادی هند هم اکنون به 8.6 درصد رسیده و این کشور نیازمند انرژی بیشتری است و ظرف مدت 10 سال آینده نیاز به انرژی در هند 4.3 برابر بیشتر می شود.

در واقع ایران دومین تامین کننده نفت خام هند است و این کشور نیز سومین بازار بزرگ ایران می باشد. از آنجا که تقاضاها در زمینه انرژی در حال گسترش است روابط دهلی نو و تهران رو به تقویت است. همچنین هم اکنون حجم مبادلات اقتصادی ایران و هند 14 میلیارد دلار برآورد شده است.

از سوی دیگر ایرانی ها با بی اعتنایی به تحریم های یکجانبه آمریکا با تکیه بر اراده خود و توکل بر خداوند، پیشرفت های قابل توجهی را در زمینه اقتصاد داشته اند که از جمله این موارد می توان به افزایش صادرات برق به عراق، ساخت خط لوله گاز در ارمنستان، ساخت سیستم مشترک خطوط برق با آذربایجان وصادرات اتوموبیل به دیگر کشورهای خاورمیانه و ایجاد پالایشگاه های جدید، توسعه بخش خصوصی وپیشرفت در زمینه نانوتکنولوژی، پرورش سلول های بنیادین، مهندسی ژنتیک و مشارکت درطرح خط لوله گاز"نابوکو" و ترانزیت گازی حوزه دریای خزر وآسیای میانه،خط لوله صلح وفعالیت تجاری با دیگر کشور ها از جمله چین و روسیه و افزایش همکاریها با جمهوری آذربایجان اشاره کرد.

البته برخی از رسانه های خارجی و روزنامه های چاپ سرزمین های اشغالی با مشاهده رشد اقتصادی ایران سعی کردند تا افکار عمومی جهان را نسبت به تحولات اقتصادی اخیر در این کشور منحرف کنند و دراخبار خود بارها موضوع افزایش قیمت ها را در ایران مطرح کردند.

این جوسازی ها در حالی صورت می گیرد که بدهی دولت آمریکا هم اکنون بسیار مشکل آفرین شده و راه حل آن نیز بسیار درد آور است. مقامات اقتصادی دولت "باراک اوباما" طی یک طرح اصلاحاتی قصد دارند تا سال 2020 حدود 4 تریلیون دلاراز کسری بودجه را کاهش دهند. این طرح شامل کاهش هزینه های داخلی و نظامی و از جمله بیمه های سلامتی دولت فدرال است. بدهی فعلی دولت آمریکا بالغ بر 7.13 تریلیون دلار است.

از سوی دیگر درحالی که رکود اقتصادی لطمات زیادی را به کشورهای اروپایی وآمریکا زد وهشدارهایی درباره ورشکستگی بیشتر شهرهای ایالت متحده در سال 2011 مطرح شده است، رکود اقتصادی جهانی خسارت زیادی را به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وارد نکرد و طبق گفته بانک مرکزی نرخ تورم در سال 2010 تا 11.5 درصد کاهش یافت.

در نهایت می توان گفت درحالی که آمریکا با ایجاد پروژه ایران هراسی تلاشهای زیادی را برای قطع همکاری کشورهای جهان با این کشور انجام داده، مبادلات تجاری شرکت های خارجی نشان می دهد که روند غربی تحریم ایران شکست خورد و ایالات متحده درحالی درباره تحولات اقتصادی ایران فرافکنی می کند که خود با بدهی های فزاینده ای مواجه است و افزایش کسری بودجه یکی از مشکلات اصلی دولت آمریکاست و می تواند ضربه ای مهلک را بر اقتصاد این کشور بزند که در واقع نتیجه سیاستهای نادرست رئیس جمهوری "تغییر" است.

البته در این میان برخی از مقامات غربی از جمله "براد شرمن" رئیس بخش تروریسم و منع اشاعه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به بی اثر بودن تحریمها علیه ایران اذعان کرده اند که این مدرکی دیگر بر شکست روند غربی تحریم ایران است که البته برخورداری این کشور از فاکتور انرژی از آسیب پذیری ایران در برابر تحریم ها کاسته و همین پتانسیل می تواند این کشور را به یک ابرقدرت منطقه ای تبدیل کند.