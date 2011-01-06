رشد 153 درصدی استفاده از پیامک در پرداخت قبوض

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به روند روزافزون دسترسی عموم به خدمات ارتباطی به ویژه موبایل، استفاده از قابلیت های این وسیله به عنوان یکی از کارآمدترین ابزار در انجام کارهای بانکی با استقبال قابل توجهی روبه رو شده است.

در همین حال گرایش به استفاده از ابزار بانکداری الکترونیک به جهت حذف و یا به حداقل رساندن محدودیت های زمانی و مکانی با وجود برخی کاستی ها به سرعت در حال رشد است. به نحوی که پرداخت قبض با SMS رشدی 153 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده و پرداخت قبض از طریق پایانه های فروش نیز با رشد 156 درصدی روبرو بوده است.

در حال حاضر مشتریان بانک های طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک می توانند علاوه بر پرداخت قبض، اطلاعات مربوط به مانده حساب و سه گردش آخر حساب خود را نیز از طریق پیام کوتاه موبایل پیگیری کنند.



بر همین اساس در کنار خدماتی چون خودپردازها و تلفنبانک که در میان مردم از جایگاه خوبی برای انجام امور بانکی برخوردارند، استفاده از پایانه های فروش نیز رفته رفته از جایگاه مطلوبی برخوردار شده است.

در این میان استفاده از اینترنت با اینکه از ظرفیت بالایی در انجام امور بانکی برخوردار است به دلایلی چون عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت، قطعی های مکرر و فقدان آموزش های لازم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.



در همین حال شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده که سرعت تامین زیرساخت های لازم برای تحقق بانکداری الکترونیک در جریان آزمون واریز و پرداخت یارانه ها، به ویژه در روزهای آغازین اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از روند مطلوبی برخوردار بوده است.