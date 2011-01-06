مرگ ببر روسی در باغ وحش تهران / تمایل عربها به شکار هوبره در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه مرگ ببر وارداتی روسی توانست در هفته گذشته حجم وسیعی از اخبار را به خود اختصاص دهد اما شایعه جابجایی مدیران سازمان محیط زیست از جمله مهمترین حوادث حوزه محیط زیست بود که در نهایت با جابجایی معاونت محیط زیست انسانی به حقیقت پیوست.

استعفا، برکناری و یا تمدید نشدن قرار داد معاونان سازمان

سازمان محیط زیست که نسبت به انتشار خبر استعفای محمد باقر صدوق به عنوان معاون محیط طبیعی و محمد باقر نبوی معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست حساس شده بود در بیانیه ای که به قلم محمد باقر صدوق نوشته شده بود اعلام کرد: معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست با رد خبر استعفای خود اعلام کرده در پست خود باقی می ماند.

در این بیانیه آمده بود: در چند روز اخیر در رسانه ها اخبار زیادی در مورد معاونت محیط زیست طبیعی و اینجانب منتشر شده است که به دلیل کسالت، مجالی برای پاسخگویی نبوده است و اخبار مطرح شده که برخی از مطالب آن به بنده نسبت داده شده ، کاملاً عاری از واقعیت بوده است.

با این حال با استناد به اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در مراسم تودیع علی محمد نوریان که روز سه شنبه برگزار شد معاونان دریایی و طبیعی سازمان محیط زیست فعلا در موقعیت اداری خود می مانند اگرچه صدوق به خبرنگاران گفت تنها دو ماه دیگر در خدمت محیط زیست می ماند.

مرگ ببر سیبری و ناکامی پروژه احیای ببر مازندران

با این در هفته گذشته آنچه بیش از همه توجه مخاطبان ایرانی و حتی خارجی را در حوزه محیط زیست جلب کرد مرگ یک قلاده ببر سیبری بود که بی آنکه پدر شود و برای ایرانی ها ببر مازندران را احیا کند به دلیل بیماری مشکوک به مشمشه در باغ وحش تهران درگذشت.

در همین رابطه معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، مرگ یک قلاده ببر نر سیبری در اثر بیماری "نش نشه"در باغ وحش ارم تهران را در روز پنجشنب 9 دی ماه تایید کرد.



محمدباقر صدوق با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: مرگ این ببر نر سیبری در اثر شیوع یک بیماری که در باغ وحش ارم تهران بروز کرده است، رخ داد.

با این حال وی در نشستی که علت مرگ ببر را بررسی می کرد با اشاره به نیاز پنج میلیارد تومانی زیستگاه میان کاله در مازندران برای انتقال ببر تاکید کرد: متاسفانه این درخواست علیرغم موافقت اجرایی نشد و هیچ پولی در اختیار ما قرار نگرفت تا بتوانیم ببرها را به آنجا منتقل کنیم و تنها 80 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان برای بازسازی پاسگاه محیط بانی اختصاص یافت.



تصویب انتقال آب دریای خزر به استان سمنان

با این حال در هفته ای که گذشت رسانه ها از تصمیم هیئت دولت در دور سوم سفرهای استانی در استان سمنان، نسبت به ایجاد ردیف بودجه برای انتقال آب دریای خزر به استان سمنان خبر دادند که طبق اظهارات مقامات دولتی در لایحه بودجه سال 90 این طرح را به تصویب رسیده است.

اختصاص مبلغ 101 میلیارد و 400 میلیون تومان بدون محدودیت جهت اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار و تقویت ایستگاههای کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت در سمنان بود. در این جلسه با اختصاص مبلغ 65 میلیارد تومان نیز برای جنگلداری در جنگلهای خزری استان سمنان و انجام عملیات اصلاح نژادی و اجرای عملیات آبخیزداری استان طی سالهای 1390 تا 1394 موافقت شد.

امضای قرار داد محیط زیستی بین ایران و قطر



همچنین در هفته گذشته رئیس سازمان محیط زیست با تشریح تفاهمنامه محیط زیستی ایران و قطر گفت: بر اساس این تفاهمنامه طرف قطری با سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری مجموعه ای از فعالیتهای مختلف برای حفظ احیا و جلوگیری از قاچاق پرندگان شکاری در ایران را انجام می دهد.





محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تفاهم نامه امضا شده بین محیط زیست ایران و قطر در ادامه تبادل گونه های جانوری صورت گرفته در یک سال و نیم گذشته است گفت: سال گذشته دو راس آهوی ایرانی به قطری ها داده شد و در مقابل دو راس اوریکس عربی به ایران وارد شد و این آغاز همکاری طولانی مدت است.

وی اضافه کرد: امسال نیز در حوزه مبارزه با آلودگی های دریایی و همین طورعملیات تثبیت شنهای روان و جلوگیری از بروز پدیده گرد و غبار اعلام آمادگی شده و همین طور در رابطه با تقویت آبزیان و ذخایر دریایی توافق نامه ای امضا و توافقاتی نیز انجام شده است که به زودی نتایج آن را خواهیم دید.

واگذاری جزایر مرجانی کیش به مناطق آزاد

در هفته گذشته خبر واگذاری جزایر مرجانی فارور، بنی فارور و هندورابی خلیج فارس به منطقه آزاد کیش واکنش دوستداران محیط زیست را به دنبال داشته به نحوی که آنها معتقدند تهدید حیات مرجانها به عنوان بخشی از اکوسیستم دریایی خطری برای حیات تمامی موجودات ساکن دریا محسوب می شود.



به گزارش خبرنگار مهر، مناطق مرجانی کیش و قشم در خلیج فارس جزو غنی ترین ذخایر مرجانی دنیا هستند و این اکوسیستمها به دلیل تاثیر بر زنجیره حیات دریا از اهمیت ویژه ای برخوردارند.



جزایر حفاظت شده کیش که زیستگاه‌ پرندگان مهاجر و بومی، لاکپشتها و محل تجمع جمعیت بکر مرجانی و حتی حیات وحش است، در خطر تهدیدات توسعه جزیره قرار گرفته این در حالی است که مناطق مرجانی در حال تهدید جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست محسوب می شوند.

کنترل شکارگاههای هوبره در کشور

در هفته گذشته شکار غیرقانونی و درخواست مجوز از سوی عربها برای شکار هوبره، خبری بود که به عنوان تهدیدی برای شکارگاههای هوبره در ایران مطرح شد، اما مسئولان محیط زیست اعلام کردند نه تنها مجوز شکار "هوبره" برای شکارچیان عرب صادر نشده بلکه اقدامات گشت و کنترل نیز تشدید شده است.



در این باره علیرضا خلیلی مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قانون به ما چنین اجازه ای را نمی دهد که مجوز شکار برای اعراب صادر کنیم اظهار داشت: تا کنون هیچ مجوزی برای هیچ گروهی صادر نکرده ام و تحت فشار هیچ مقامی نیز چنین مجوز غیر قانونی صادر نمی شود.





وی افزود: صدور این مجوز خلاف قانون است و طبق ضوابط جاری در دستورالعملهای سازمان محیط زیست چنین مجوزی به کسی داده نمی شود اگر چه بر اساس ضوابط درخواست مجوز شکار برای اتباع خارجی باید با هماهنگی وزارت امور خارجه کشور باشد.



خلیلی با اشاره به نامه شماره 108/41-6937 دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست گفت: به محض اطلاع از انتشار خبر ورد اتباع خارجی به مناطق دشتی کشور نامه ای در تاریخ پنجم دیماه جاری به تمامی واحدهای مربوط ارسال شد تا به محض اطلاع از ورود گروههای شکارچی عرب برخورد قانونی و پیشگیرانه انجام شود.

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گزارش از جواد حیدریان