"سفر ماه عسل" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب نمونه‌ای از تأملات و دلواپسیهای گروهی از انسانها را توصیف می‌کند که در یک برهه از زندگی تحت فشار، مشکلات و بی‌مهری قرار گرفته‌اند و تاثیرات آن را می‌توان در مابقی زندگی آنها مشاهده کرد.

داستان رمان "سفر ماه عسل" از یک سو زندگی افرادی چون پل ریگو و اینگرید ترسن را نشان می‌هد که زیر چرخهای عظیم جنگ خرد شده‌ و زندگی‌ آنها تباه شده است و از سوی دیگر به این نکته می‌پردازد که کسانی که همانند ژان ب راوی داستان از مهر و محبت خانواده واطرافیان بی‌نصیب مانده‌اند همانند افراد جنگ‌زده و قربانیان آن آسیب دیده‌اند و در واقع پایان راه هر دو گروه همسان است.

در این رمان می‌خوانیم: روزهای شک و دلتنگی بود. قبل از آنکه خود را به آسیا برسانم، پنج هفته فرصت داشتم؛ مسیری که سابقاً گروه سفر تفریحی ژون در پیش می‌گرفت. اعضای این گروه اکتشافی را لعنت می‌کردم که مجبور به پیدا کردن رد لاستیکهایشان بودم. هرگز پاریس، اسکله‌های رود سن و میدان بلانش به نظرم چنین دلنشین نیامده بود. ترک همه آنها چه حماقتی بود.

کتاب "سفر ماه عسل" با شمارگان 1100 نسخه در 168 صفحه و به قیمت 4200 تومان منتشر شده است.

