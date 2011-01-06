به گزارش خبرنگار مهر، کشور ژاپن پس از کره‌جنوبی دومین کشوری از شرق آسیا بود که میزبان جام ملت‌ها می‌شد. البته این جام درحالی برگزار شد که تیم کره‌جنوبی یکی از دو نماینده قاره آسیا در جام جهانی 1990 ایتالیا، با حذف در مرحله گروهی و غیبت در مرحله نهایی نخستین شگفتی جام را رقم زد.

همچنین تیم ایران که با درخشش در بازی‌های آسیایی 1990 و کسب عنوان قهرمانی در آن مسابقات، مدعی نخست قهرمانی در این جام بود، با اشتباه فراموش نشدنی و قضاوت ناعادلانه "جمال شریف" داور سوری وداع تلخی با جام دهم داشت و حتی نتوانست از گروهش صعود کند. البته محرومیت‌های بازیکنان ایران پس از این جام باعث شد که ما در مرحله مقدماتی جام ملت‌های 1994 هم ناکام شویم.

مرحله مقدماتی:

با توجه به افزایش تیم‌ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت برخلاف سه دوره گذشته مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در قالب 6 گروه برگزار شود که تیم‌های برتر هر گروه جواز حضور در مرحله نهایی را بدست آورند، مسابقاتی که برای دومین مرتبه به میزبانی کشورهای شرق آسیا در ژاپن برگزار می‌شد.

در گروه A تیم فوتبال قطر با دو پیروزی 4 بر 2 برابر سوریه و 4 بر صفر مقابل عمان راهی مرحله نهایی شد. امارات هم در گروه B با برتری 3 بر 2 برابر تیم مطرح کویت و 3 بر یک مقابل بحرین به جام ملت‌ها صعود کرد.

در گروه C تیم ملی کشورمان ابتدا با نتیجه 7 بر صفر پاکستان را شکست داد که صمد مرفاوی (18 و 82)، فرشاد پیوس (2)، مجتبی محرمی (12)، سیروس قایقران (27)، رضا حسن‌زاده (37) و سیدمهدی ابطحی (43) گل‌های ایران را در آن بازی به ثمر رساندند. در بازی دوم هم شاگردان علی پروین با گل‌های فرشاد پیوس (40 و 63) و مجتبی محرمی (35) برابر هندوستان پیروز شدند تا صعود آسانی به دهمین دوره جام ملت‌ها داشته باشند.

کره‌شمالی در گروه D ابتدا با 6 گل از سد چین تایپه گذشت، در بازی دوم با دو گل ماکائو را مغلوب کرد و با تساوی بدون گل در بازی پایانی برابر هنگ‌کنگ جواز حضور در جام ملت‌ها را کسب کرد. در گروه E چین با سه پیروزی 2 بر صفر برابر اندونزی، 4 بر صفر مقابل مالزی و یک بر صفر برابر سنگاپور به جام ملت‌های صعود کرد. در گروه F نخستین شگفتی این جام رقم خورد. کره‌جنوبی در بازی اول با 6 گل بنگلادش را در هم کوبید ولی در مسابقه دوم با نتیجه 2 بر یک مغلوب تایلند شد تا با توجه به پیروزی یک بر صفر تایلند در بازی پایانی برابر بنگلادش، خیلی زود از گردونه مسابقات کنار برود.

ورزشگاه اونومیچی هیروشیما یکی از دو ورزشگاه محل برگزاری جام ملت‌های 1992 - ژاپن

مرحله نهایی:

سرمایه گذاری‌های ژاپنی‌ها روی فوتبال در حالی با قهرمانی در جام دهم به ثمر نشست که آنها با کمک جمال شریف داور مشهور سوریه‌ای در مرحله گروهی موفق به پیروزی برابر ایران شده تا ضمن فرار از حذف زودهنگام به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.

تیم ملی ایران با هدایت علی پروین و با همان نفراتی که در بازی‌های آسیایی 1990 قهرمان شدند، در این جام شرکت کرد و درحالیکه مدعی نخست قهرمانی بود، باز هم اسیر قضاوت‌های ناعادلانه داوران شد. ضمن اینکه برخی‌های اعتقاد دارند ناآمادگی بازیکنان از لحاظ بدنی، اصرار بر بازی تدافعی و اصرار مربی تیم به استفاده از یک ترکیب ثابت دلایل دیگر ناکامی ایران در این جام بود.

شاگردان علی پروین در مرحله گروهی با تیم‌های ژاپن میزبان مسابقات، امارات و کره‌شمالی همگروه بودند. آنها در بازی نخست با 2 گل از سد کره شمالی گذشتند اما در بازی دوم نتوانستند قفل دروازه امارات را باز کنند تا به تساوی بدون گل برابر این تیم برسند، گرچه همچنان صدرنشین گروه خود بودند.

در دیدارهای روز پایانی این گروه امارات در حالی که تا دقیقه 81 از کره شمالی عقب افتاده بود، موفق شد با گل‌های خمیس سعید (81) و ظهیر بخیت (85) حریف را شکست داده و صعودش به مرحله بعدی را قطعی کند.

بلافاصله پس از پایان این دیدار تیم‌های ایران و ژاپن برابر هم به میدان رفتند. تیم ایران برای صعود به یک تساوی نیاز داشت اما ژاپن میزبان مسابقات باید برابر تیم کشورمان به پیروزی می‌رسید تا از حذف زودهنگام نجات پیدا کند. در آن مسابقه که یکی از تلخ ترین دیدارهای جام ملت‌های آسیا بود، "جمال شریف" داور سوری که در دقیقه 60 جمشید شاه‌‍محمدی را اخراج کرده بود، در دقیقه 87 گل مشکوک به آفساید تیم ژاپن را پذیرفت و در دقایق پایانی هم پیوس و نادر محمدخانی را از زمین اخراج کرد.

تمام این اتفاقات زمینه ساز صعود ژاپن و امارات تازه از جام جهانی 1990 بازگشته و حذف ایران را فراهم کرد. ضمن اینکه پس از پایان آن بازی مرتضی کرمانی‌مقدم سیلی محکمی به داور مسابقه زد و به خاطر درگیری‌های دقایق پایانی مسابقه، AFC مرتضی کرمانی مقدم، فرشاد پیوس، نادر محمدخانی، مجتبی محرمی و جمشید شاه‌محمدی را یک جلسه تا یک سال جریمه کرد. این برای اولین و آخرین بار بود که تیم ایران نتوانست از مرحله گروهی به مرحله حذفی صعود کند.

در گروه B این مسابقات عربستان پس از 2 تساوی یک بر یک برابر چین و قطر، در بازی آخر با 4 گل تایلند را شکست داد تا به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به چین به عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله نیمه نهایی شود.

در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی، ژاپن با نتیجه 3 بر 2 چین را شکست داد و عربستان هم برابر امارات با 2 گل پیروز شد تا عربستان برای سومین مرتبه متوالی فینالیست این مسابقات شود.

در دیدار نهایی ژاپنی‌ها توانستند با تک گل دقیقه 36 "تاکویا تاکاگی" عربستان را شکست داده و برای نخستین مرتبه قهرمان جام ملت‌های آسیا شود. این دومین جامی بود که به کشورهای شرق آسیا می‌رسید. در دیدار رده‌بندی چین و امارات در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی یک بر یک رسیدند اما در ضربات پنالتی چین 4 بر 3 پیروزی شد تا در نهایت با برتری 5 بر 4 به عنوان سومی دست یابد.

مهدی فنونی‌زاده هافبک تیم ملی فوتبال ایران در بازی با کره شمالی

نتایج کامل دیدارهای ایران در جام دهم:

هشتم آبانماه 1371، ورزشگاه اونومیچی هیروشیما

* ایران 2 - کره شمالی صفر

گل‌ها: فرشاد پیوس (31) و سیروس قایقران (80)

بازیکنان تیم ایران: احمدرضا عابدزاده، نادر محمدخانی، مجتبی محرمی، رضا حسن‌زاده، جواد زرینچه، سیروس قایقران، سیدمهدی ابطحی، مهدی فنونی‌زاده، مرتضی کرمانی‌مقدم، فرشاد پیوس و جمشید شاه‌محمدی

سرمربی: علی پروین

دهم آبانماه 1371، ورزشگاه اونومیچی هیروشیما

* ایران صفر - امارات صفر

بازیکنان تیم ایران: احمدرضا عابدزاده، نادر محمدخانی، مجتبی محرمی، رضا حسن‌زاده، جواد زرینچه، سیروس قایقران، سیدمهدی ابطحی، مهدی فنونی‌زاده، مرتضی کرمانی‌مقدم، فرشاد پیوس و جمشید شاه‌محمدی

دوازدهم آبانماه 1371، ورزشگاه بیگ آرچ هیروشیما

* ایران صفر - ژاپن یک

گل: کازویوشی میورا(87)

بازیکنان تیم ایران: احمدرضا عابدزاده، نادر محمدخانی، مجتبی محرمی، رضا حسن‌زاده، جواد زرینچه، سیروس قایقران، سیدمهدی ابطحی، مهدی فنونی‌زاده، مرتضی کرمانی‌مقدم، فرشاد پیوس و جمشید شاه‌محمدی

سرمربی: علی پروین

اخراج: جمشید شاه محمدی (60)، فرشاد پیوس (89) و نادرمحمدخانی (89) از ایران