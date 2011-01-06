تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه شانزدهم دیماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با اول صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با ششم ژانویه سال 2011 میلادی.
- کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا ساعت 9:30 صبح امروز با سخنرانی محمد بن همام رئیس این کنفدراسیون آغاز و پس از اعلام برنامههای آن، انتخابات مجمع عمومی AFC برگزار میشود. علی سعیدلو نامزد پست نایب رئیسی جنوب غرب آسیاست.
- چهارمین روز از مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا امروز در گروه A با برگزاری دیدارهای زیر در سوریه پیگیری میشود:
* ذوب آهن ایران - الاهلی یمن
* الجلا سوریه - الریاضی اردن
- هفته بیستم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* شهید منصوری قرچک - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 16، سالن شهدای هفتم تیر قرچک
* لبنیات ارژن شیراز - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز
- هفته سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* کاسپین قزوین - دانشگاه آزاد (سالن بسکتبال قزوین - ساعت 16)
* راه و ترابری قم - مهرام تهران (سالن بسکتبال قم - ساعت 16)
* شرکت ملی حفاری - شهرداری گرگان (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 16)
* پتروشیمی بندرامام - توزین الکتریک کاشان (سالن شهرک بعثت - ساعت 16)
* پویا تهران - هیئت بسکتبال شهرکرد (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 18)
- هفتههای سوم و چهارم رقابتهای لیگ برتر ووشو باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر در آکادمی ووشو تهران برگزار میشود:
هفته سوم دور رفت گروه 1:
* نفت تهران - مسکن و شهرسازی زنجان
* هیئت ووشوی کرمان - دبیری تبریز
هفته سوم دور رفت گروه 2:
* شهدای تربیت بدنی کرمانشاه - رنگ فیروزه شیراز
* مقاومت بسیج - هیئت ووشوی همدان
هفته چهارم دور رفت گروه 1:
* هیئت ووشوی کرمان - رعد آسای البرز
* دبیری تبریز - مسکن و شهرسازی زنجان
هفته چهارم دور رفت گروه 2:
* مقاومت بسیج - هیات ووشوی گیلان
* هیئت ووشوی همدان - رنگ فیروزه شیراز
- هفته دوم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری یک دیدار بین تیمهای فولاد نوین سپاهان اصفهان و شهرداری شهر کرد آغاز میشود.
- ملی پوشان فوتبال کشورمان برای حضور در پانزدهمین دوره جام ملتهای آسیا ظهر امروز راهی قطر میشوند.
- ششمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور در بخش بانوان امروز با برگزاری یک دیدار بین تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان آغاز میشود.
- مرحله نخست مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی به منظور معرفی نفرات برتر برای اعزام به مسابقات پروتور جهانی قطر امروز با حضور 12 بازیکن در سالن شهید عضدی تهران آغاز میشود.
نظر شما