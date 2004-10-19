تاريخ انقلاب اسلامي با نام هاشمي، ناطق نوري و مير حسين موسوي عجين شده است //دوم خرداد با وجود اقدامات شديد تخريبي عليه هاشمي خود را حامي او معرفي مي كند

به گزارش سرويس سياسي "مهر" شاكري رويكرد و رفتار بزرگاني چون هاشمي رفسنجاني ، ناطق نوري و مير حسين موسوي را كه در ديدارها و ملاقات ها و نيز مواضع رسمي خواهان سپردن مسووليت ها به جوانان و نسل دوم انقلاب شدند مورد تقدير قرار داد و گفت: تاريخ انقلاب اسلامي با نام هاشمي، ناطق نوري و مير حسين موسوي عجين شده است و آنان در هر سنگري كه باشند خود را خدمتگزار مردم، اسلام و نظام مي دانند.

وي گفت: انقلاب اسلامي پس از ربع قرن به حدي از بالندگي رسيده است كه مي تواند مجموعه اي از نيروهاي توانا ، كارآمد ، مدير و مدبر داشته باشد كه سكان اجرايي كشور را بر عهده گيرند.

مجتبي شاكري گفت: بي گمان با حضور كانديداهاي نسل دوم انقلاب رقابت انتخاباتي فعالانه تر و مشاركت مردم در انتخابات بالاتر خواهد بود.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي افزود: بي ترديد بزرگاني چون هاشمي رفسنجاني سرمايه هاي انقلاب مي باشند و دوستان ، دشمنان ، رقيبان و حاميان خود را به خوبي مي شناسند . متاسفانه امروز جريان دوم خرداد كه بيشترين تخريب را عليه ايشان در سالهاي پس از دوم خرداد انجام داد خود را به ناحق حامي آقاي هاشمي معرفي مي كند اما آقاي هاشمي به خوبي حاميان خود را مي شناسد.

شاكري با اشاره به افزايش مجدد قيمت ها توسط دولت گفت: رييس دولت و دولتمردان بارها از وجود گراني و تورم اظهار نگراني كرده اند اما هيچ اقدام عملي از سوي آنها صورت نگرفته است.

وي افزود: دولت بايد در سال پاياني خود اعلام كند در مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين كنترل تورم و گراني و ايجاد اشتغال چه اقدامي انجام داده است.

شاكري افزود: همچنان مطالبه اصلي مردم، مبارزه با فقر، فساد و تبعيض است، مطالبه اي كه اگر مورد توجه دولتمردان قرار مي گرفت، بسياري از معضلات از جامعه رخت برمي بست.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تاكيد كرد: متاسفانه آنچه كه در فضاي سياسي جامعه مشاهده مي شود، اين است كه برخي از فعالان سياسي، كمترين توجهي به معيارهاي ديني در فعاليت هاي سياسي خود ندارند و ضروري است اين افراد ماه مبارك رمضان را فضايي براي تغيير رويه خود قرار دهند.