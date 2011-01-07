۱۷ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۶

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز پانزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و پیگیری دیدارهای هفته بیستم مسابقات فوتسال لیگ برتر از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه هفدهم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با دوم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با هفتم ژانویه سال 2011 میلادی.

- مراسم چهل و سومین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی صبح امروز در ابن بابویه شهرری برگزار می شود.

- پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:
* قطر - ازبکستان، ساعت 19:45، ورزشگاه خلیفه (گروه A)

- مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا در گروه A امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سوریه به پایان می‌رسد:
* الریاضی لبنان - الریاضی اردن
* ذوب آهن ایران - الجلا سوریه

- هفته بیستم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* دبیری تبریز - کیش ایرقم، ساعت 16، سالن دانشگاه علوم پزشکی تبریز
* فیروز صفه اصفهان - راه ساری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* علم و ادب سایپا مشهد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد

- هفته دوم از رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* دانشگاه صنعتی ارومیه - سنگ آهن بافق یزد(ساعت 15)
* پرسپولیس سبزوار- مس کرمان( ساعت 16)
* هپکو اراک - پتروشیمی کازرون(ساعت 16)
* ذوب آهن اصفهان - شهرداری زرند کرمان(ساعت 16)
* پارسیان البرز- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان(ساعت 16)

- مرحله نخست مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی به منظور معرفی نفرات برتر برای اعزام به مسابقات پروتور جهانی قطر امروز در سالن شهید عضدی تهران به پایان می‌رسد.

- هفته نخست از ششمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* همای تهران- شهرداری کرمان(ساعت 10 صبح)
* چیلان سازه سنه(کردستان)- هیئت هندبال فارس(ساعت 10 صبح)
* هیئت هندبال هرمزگان- ذوب آهن اصفهان (ساعت 10 صبح)

