تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه هفدهم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با دوم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با هفتم ژانویه سال 2011 میلادی.

- مراسم چهل و سومین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی صبح امروز در ابن بابویه شهرری برگزار می شود.

- پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:

* قطر - ازبکستان، ساعت 19:45، ورزشگاه خلیفه (گروه A)

- مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا در گروه A امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سوریه به پایان می‌رسد:

* الریاضی لبنان - الریاضی اردن

* ذوب آهن ایران - الجلا سوریه

- هفته بیستم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* دبیری تبریز - کیش ایرقم، ساعت 16، سالن دانشگاه علوم پزشکی تبریز

* فیروز صفه اصفهان - راه ساری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* علم و ادب سایپا مشهد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد

- هفته دوم از رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* دانشگاه صنعتی ارومیه - سنگ آهن بافق یزد(ساعت 15)

* پرسپولیس سبزوار- مس کرمان( ساعت 16)

* هپکو اراک - پتروشیمی کازرون(ساعت 16)

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری زرند کرمان(ساعت 16)

* پارسیان البرز- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان(ساعت 16)

- مرحله نخست مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی به منظور معرفی نفرات برتر برای اعزام به مسابقات پروتور جهانی قطر امروز در سالن شهید عضدی تهران به پایان می‌رسد.

- هفته نخست از ششمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* همای تهران- شهرداری کرمان(ساعت 10 صبح)

* چیلان سازه سنه(کردستان)- هیئت هندبال فارس(ساعت 10 صبح)

* هیئت هندبال هرمزگان- ذوب آهن اصفهان (ساعت 10 صبح)