تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه هفدهم دیماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با دوم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با هفتم ژانویه سال 2011 میلادی.
- مراسم چهل و سومین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی صبح امروز در ابن بابویه شهرری برگزار می شود.
- پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز میشود:
* قطر - ازبکستان، ساعت 19:45، ورزشگاه خلیفه (گروه A)
- مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا در گروه A امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سوریه به پایان میرسد:
* الریاضی لبنان - الریاضی اردن
* ذوب آهن ایران - الجلا سوریه
- هفته بیستم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* دبیری تبریز - کیش ایرقم، ساعت 16، سالن دانشگاه علوم پزشکی تبریز
* فیروز صفه اصفهان - راه ساری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* علم و ادب سایپا مشهد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد
- هفته دوم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* دانشگاه صنعتی ارومیه - سنگ آهن بافق یزد(ساعت 15)
* پرسپولیس سبزوار- مس کرمان( ساعت 16)
* هپکو اراک - پتروشیمی کازرون(ساعت 16)
* ذوب آهن اصفهان - شهرداری زرند کرمان(ساعت 16)
* پارسیان البرز- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان(ساعت 16)
- مرحله نخست مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی به منظور معرفی نفرات برتر برای اعزام به مسابقات پروتور جهانی قطر امروز در سالن شهید عضدی تهران به پایان میرسد.
- هفته نخست از ششمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* همای تهران- شهرداری کرمان(ساعت 10 صبح)
* چیلان سازه سنه(کردستان)- هیئت هندبال فارس(ساعت 10 صبح)
* هیئت هندبال هرمزگان- ذوب آهن اصفهان (ساعت 10 صبح)
