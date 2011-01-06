نهایی شدن افزایش نرخ کرایه تاکسیها

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ کرایه تاکسی ها و اتوبوسهای درون شهری، جلسه علنی این هفته شورای شهر تهران مصوباتی در این خصوص داشت.

افزایش 15 در صدی کرایه تاکسی ها



پس ازآن که پنجشنبه گذشته استانداری و فرمانداری تهران افزایش 15 درصدی نرخ‌های تاکسی را به طور رسمی اعلام کردند شورای شهر یکشنبه این هفته افزایش نرخ ها را تصویب و اعلام کرد تا پایان دیماه هیچ گونه تغییری در کرایه ها نخواهیم داشت. بر اساس قانون این افزایش باید توسط شورا اعلام می شد. اما ظاهرا اعضای شورا هیچ اعتراضی به این شتاب فرمانداری در اعلام نرخها نداشت و در تفاهم کامل قیمت کرایه تاکسیها 15 درصد و اتوبوسهای بخش خصوصی 17 تا 18 درصد افزایش پیدا کرد.

مخالفت مجلس با طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور

مدتها است که برسر نحوه انتخاب شهردار بحث و جدل ادامه دارد. برخی اعتقاد دارند شهردار باید توسط مردم انتخاب شود. گروهی نیز تاکید داشتند که این انتخاب باید توسط دولت انجام شود و طرحی نیز در این زمینه به مجلس ارائه کرده بودند

که به نوعی حذف شورا از مدیریت شهری بود اما نمایندگان مجلس با 84 رای موافق، 116 رای مخالف و 17 رای ممتنع با کلیات این طرح مخالفت کردند.

این حرف ها به بچه های شاه عبدالعظیم نمی چسبد

داستان جدایی ری از تهران دقایقی از جلسه شورای شهر ارا به خود اختصاص داد. در این جلسه دبیر شورایاری منطقه 20 آماری را در خصوص بودجه شهر ری ارائه کرد که با اعتراض پروین احمدی نژاد و شکیب همراه شد. احمدی نژاد در این رابطه گفت: شورایاری‌ها توضیحاتی را در مورد منابع درآمدی شهر ری و ضرورت بررسی ابعاد تفکیک ری از تهران ارائه کردند که با آن شورایاران برخورد شده و آنها را تهدید کردند که به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد و کارتشان را می‌گیرند. این سخن مورد اعتراض علیرضا دبیر و هادی ساعی که از ساکنان این منطقه هستند قرار گرفت و دبیر گفت : ری را پدر تهران می‌دانم و با روحیات اهالی این منطقه آشنا هستم. بچه‌های شاه عبدالعظیم بدهکار کسی نمی‌مانند و چنین روحیه‌هایی ندارند که تحت تاثیر قرار گرفته و حق را نگویند. خسرودانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نیز با تاکید بر علمی نبودن جداسازی ری از تهران گفت: شهرهایی مثل تهران، اسلامشهر، شهر قدس و گرمدره که بر یکدیگر تاثیرگذار هستند باید مدیریتشان یکپارچه و به صورت هماهنگ انجام شود.

اطلاعیه شهرداری در خصوص شهردار پیشین منطقه 3

ماجرای شهردار منطقه 3 که در روزهای ابتدایی آبان سال جاری حکم فعالیت خود را دریافت کرد و پس از گذشت یک ماه از انتصاب خود در این سمت بازداشت شده بود همچنان خبر ساز است تا جایی که معاونت امور مناطق شهرداری تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: اتهامات شهردار سابق منطقه 3 که منجر به بازداشت وی شده در ارتباط با مشاغل قبلی وی بوده است.

برخی شایعات دلالت به نزدیکی این شهردار با سخنگوی شورای شهر داشت که وی ضمن رد این مطلب گفت: در هنگام انتصاب وی در کربلا و در هنگام عزلش در سفر مکه بودم بنابراین نمی توانستم در مورد وی توصیه ای کنم.