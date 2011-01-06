آغاز خانه تکانی در دولت اوباما / رابرت گیبس هم می رود

کاخ سفید در روزهای آینده تغییرات متعددی را شاهد خواهد بود. طبق گزارشهای منتشر شده در رسانه های آمریکایی خانه تکانی سال نو در دولت این کشور گسترده تر از چیزی خواهد بود که پیشتر اعلام شده است. بر این اساس علاوه بر آن دسته از مقامهای دولت آمریکا که پیشتر استعفا داده و یا کناره گیری خود را اعلام کرده اند، تعداد دیگری نیز با دولت اوباما خداحافظی می کنند.

یکی از این افراد "رابرت گیبس" سخنگوی 39 ساله کاخ سفید است که گویا قرار است جای خود را به "بیل بورتون" معاونش بدهد. گیبس از همپیمانان اصلی اوباما است و به گفته رسانه های آمریکایی نقش حمایتی خود را در بیرون از دولت نیز ادامه خواهد داد.

مشاوران اوباما بر این باورند که گیبس در شرایط کنونی به عنوان یک مفسر حامی دولت در خارج از ساختار آن، می تواند نقش موثرتری را برای پیشبرد اهداف اوباما ایفا کند

نفر بعدی "دیوید اکسلرود" مشاور ارشد اوباما است. هر چند جدا شدن وی از تیم ریاست جمهوری آمریکا پیشتر اعلام شده بود، اما در روزهای آینده این مسئله عملی خواهد شد. گفته می شود اکسلرود قصد دارد مقدمات پیروزی مجدد اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 را آماده کند.

این مسئله به ویژه پس از توفیق گروههای مخالف دولت اوباما و نگرانی از عمومی شدن جنبش موسوم به " تی پارتی" که چهره هایی مانند "سارا پیلین" نامزد صاحب نام جمهوریخواهان عضو آن هستند، ضروری به نظر می رسد.

"لاورنس سامرز" مشاور ارشد اقتصادی اوباما نیز نفر بعدی است. هنوز جانشینی برای سامرز مشخص نشده، اما وی اعلام کرده که پس از جدایی از دولت برای ادامه کار تدریس خود به دانشگاه هاروارد باز می گردد.

تغییر عمده بعدی در پنتاگون روی می دهد. تا کنون گمانه زنیهای زیادی در این مورد صورت گرفته، اما این سئوال که چه کسی جانشین "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا خواهد شد، همچنان بی پاسخ مانده است. گیتس در دوره جرج بوش نیز ریاست پنتاگون را به عهده داشت و پیشتر اعلام کرده بود که در نیمه دوران ریاست جمهوری اوباما کناره گیری می کند. برخی منابع از "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه فعلی آمریکا به عنوان گزینه مناسب برای جانشینی گیتس نام می برند.

گزارشها همچنین از ریاست "ویلیام دیلی" وزیر سابق تجارت آمریکا بر کاخ سفید حکایت دارد. دیلی 62 ساله قرار است جانشین "رام امانوئل" رئیس پیشین نهاد ریاست جمهوری شود. امانوئل در توجیه علت کنار گذاشته شدنش اعلام کرده که خود را برای انتخابات شهرداری شیکاگو نامزد می کند.