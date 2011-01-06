سردار صفوی از مجتمع بندری شهید رجایی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار صفوی به همراه 60 تن از دانشجویان دانشگاه دافوس علوم انتظامی ضمن بازدید از بخشهای مختلف بندر شهید رجایی، با قابلیتها و ظرفیتهای بزرگترین بندر تجاری بازرگانی کشور آشنا شدند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان شامگاه چهارشنبه با ارائه گزارشی در این بازدید، وجود 70 بندر، 14 جزیره و دو هزار و 237 کیلومتر مرز آبی را از جمله مهمترین ظرفیتهای استان هرمزگان نام برد.

علی اکبر صفایی با اشاره به جایگاه سازمان بنادر در مباحث مربوط به دریا و بندر افزود: سازمان بنادر و دریانوردی متولی مباحث مربوط به دریا و بندر در کشور است و طی آن وظایف حاکمیتی و اجرایی بسیاری برعهده دارد که از آن جمله می توان به حفظ ایمنی، محیط زیست و امینت بنادر و همچنین جستجو و نجات دریایی اشاره کرد.

وی وجود زیرساختهای IT در بنادر استان هرمزگان را قابل توجه خواند و گفت: بخش زیادی از امور بندر و دریایی در سطح بنادر استان خصوصا در بندر شهید رجایی با بهره گیری از زیرساختهایی که در بخش IT فراهم شده انجام می شود که این امر منجر به ارتقای سطح خدمات، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سطح رضایت مشتریان شده است.

صفایی اضافه کرد: 63 درصد فعالیت های تخلیه و بارگیری مواد نفتی و غیرنفتی، 84 درصد عملیات کانتینری و 97 درصد مسافرتهای دریایی از بنادر هرمزگان صورت می پذیرد که نشان از جایگاه منحصر به فرد بنادر استان می باشد.

وی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر شهیدرجایی اشاره و بیان کرد: در حال حاضر بیش از 450 میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی اعلام آمادگی شده است که در حال مذاکره قرار دارد.

صفایی گفت: همچنین در حال انجام مذاکره با یک شرکت آلمانی جهت سرمایه گذاری در بخش لجستیک بندر شهید رجایی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: این بندر با بهره گیری از 30 خط لاینری با بیش از 80 بندر بزرگ دنیا ارتباط مستقیم دارد.

وی در عین حال در خصوص تاثیر تحریمها بر عملکرد این بندر گفت: آمارها گواه این موضوع است که نه تنها تاثیر منفی نگذاشته بلکه با رشد عملیات در اکثیر فعالیت ها روبرو بودیم که نشان از بی تاثیر بودن تحریم ها بر عملکرد این بندر دارد.

صفایی افزود: همچنین هدفمند کردن یارانه ها منجر به اصلاح و و اقعی شدن تعرفه ها شده و معتقد هستیم این امر قادر به رشد و توسعه صنعت حمل و نقل در تمامی بخشهای آن خواهد شد که با توجه به اهمیت حمل و نقل در اقتصاد، تاثیر بسزایی بر رشد این بخش خواهد گذاشت.