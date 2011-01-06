چالوس قهرمان فوتسال دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه 3 کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابتها که شامگاه چهارشنبه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در دیدارپایانی این رقابتها و با نتیجه نزدیک پنج بر چهار تیم بابل را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

در دیدار رده بندی این رقابتها نیز تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با برتری پرگل هفت بر سه برابر تیم قائمشهرعنوان سومی را کسب کرد.

محبوبه یوسف پور، از تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس به عنوان بهترین و فنی ترین بازیکن انتخاب شد.

سرپرست فنی مسابقات گفت: مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد منطقه سه کشور با حضور11 تیم از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه در مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی برگزار شد.

فاطمه بوداغی افزود: این رقابتها در قالب سه گروه چهار و سه تیمی به صورت دوره ای سه روز برگزار شد.

وی یادآورشد: برترین های این مسابقات از سوی مسئولان فنی انتخاب و در قالب تیم منتخب فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد منطقه سه به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.